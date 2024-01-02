新华社北京1月2日电 美国、荷兰、奥地利等多个欧美国家在跨年夜发生枪击、骚乱、火灾等事件，导致人员伤亡。

2023年12月31日，警察在美国纽约时报广场警戒。新华社记者李睿摄

美国广播公司设在洛杉矶的KABC电视台援引加利福尼亚州霍索恩市警察局消息报道，当地跨年夜发生枪击事件，导致1人死亡、4人受伤。

报道说，霍索恩市警察局接到报警电话后，于1日零时30分派出警力应对。案发地点位于当地一家购物中心附近，5名伤者被分别送往医院救治。其中，一名成年女性不治身亡，一人伤势危急，另外三人情况稳定。

警方尚未逮捕任何人，案件仍在调查中。

洛杉矶市中心1日一处新年庆祝活动发生枪击事件。《洛杉矶时报》援引洛杉矶警察局消息报道，枪击导致2人死亡、8人受伤。

在大西洋彼岸荷兰的跨年夜，警方在全国逮捕了200多人，数十名警察在逮捕行动中受伤。

荷兰警方一名发言人告诉当地媒体，多个城市的警方遭到烟花爆竹和石块袭击，这一夜严重事件频发，其中包括多起“令人难以接受的”暴力事件。

路透社报道，在荷兰城市鹿特丹，百余辆汽车等交通工具被点燃；在首都阿姆斯特丹和海牙等地，当地政府不得不出动防暴警察来驱散施暴者；在哈勒姆，一名男子死于燃放烟花爆竹导致的事故。

在德国首都柏林，警方在跨年夜逮捕了约390人，其中包括许多违反安全规定燃放烟花爆竹的民众。54名警察执法过程中受伤，其中30人因烟花爆竹受伤。

柏林警察局发言人安雅·迪施克说，除1000名驾驶警车巡逻的警察，警方在跨年夜还增派了3200多名警察维持治安。目前，警方已对柏林2023年12月31日晚6时至今年1月1日早晨6时所发生的720起事件启动调查。

德新社援引柏林一家医院的消息报道，这家医院在跨年夜接收了28名因燃放烟花爆竹受重伤的患者，其中有的伤者手部、脸部或眼部受伤，有的被烧伤，还有的需截肢。

在德国北莱茵-威斯特法伦州，跨年夜发生多起针对应急部门人员的袭击事件，21名警察在执勤中受伤。科布伦茨和博克斯贝格等地也发生了因燃放烟花爆竹导致的死亡事件。

烟花爆竹引发的事故还不止于此。法新社援引意大利警方消息，跨年夜，燃放烟花爆竹导致一人死亡、274人受伤。在瑞士，一名男子同样因燃放烟花爆竹死亡，另有两人受伤。

在奥地利东南部城市格拉茨，一家酒吧1日凌晨在举行新年庆祝活动过程中发生火灾，导致1人死亡，21人重伤。

当地警方说，伤者中至少3人情况危急，在重症监护室内接受治疗。

据美联社报道，起火点位于酒吧入口处，尚不清楚火灾原因，不过调查人员正围绕技术故障展开调查。

在英国首都伦敦，一名16岁男孩跨年夜在伦敦以北的樱草山上观赏烟花时，与他人发生争斗，被刺身亡。樱草山1日停止接待游客，以便警方和法医对案发现场展开调查。（王逸君）

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