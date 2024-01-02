新华社日本石川县1月2日电 日本石川县能登半岛1日下午发生7.6级地震，造成至少48人死亡。石川县以及周边的新潟、福井、富山、岐阜各县不断报告居民受伤。目前尚有居民被埋在倒塌的房屋中，后续伤亡人数预计进一步上升。目前暂无中国侨胞伤亡报告。

地震一度触发能登地区“大海啸警报”，这是日本气象厅自2011年“3·11”日本大地震以来首次发布“大海啸警报”。

新华社驻东京分社记者奔赴地震重灾区轮岛市进行现场报道——

进重灾区多条道路受阻

记者2日驾车前往轮岛市，在距离目的地50公里处发现道路损毁且沿途路况越来越差。在距离目的地40公里处，道路断裂，一些路段地面上下错位甚至达到半米。

通往重灾区的道路也因树木倾倒、塌方等原因无法通行。经与救援人员、路政人员沟通，记者得知前往轮岛的多条道路受阻，不得不重新找路。

1月2日，在日本石川县羽咋郡，道路被地震损坏。新华社记者张笑宇摄

当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。据日本媒体2日报道，能登半岛地震死亡人数上升至48人。

在重灾区轮岛市，著名观光地“轮岛早市”周围发生严重火灾，据报道，有约200栋房屋起火。

据东日本旅客铁道公司消息，受地震影响部分区间停运检查的上越新干线和北陆新干线2日下午全线恢复运行。航空方面，能登机场跑道因发现四五处龟裂将在未来几天处于关闭状态，多个航班停飞，约500名旅客和当地居民被困机场。同时，震区仍有多条公路或部分路段无法通行，导致相关机构人员难以去现场调查情况，援助物资也出现不足的情况。

据报道，目前石川县包括能登地区全境在内，共有16个市町停水，目前约1000名自卫队员已到达灾区展开救援。

一度触发“大海啸警报”

日本气象厅2日上午宣布，日本海沿岸地区海啸预警全部解除。

能登半岛地震发生10分钟后，石川县轮岛港观测到浪高超过1.2米的海啸，随后日本列岛北至北海道、南至九州岛的大范围地区先后观测到浪高不等的海啸。日本气象厅预测地震将引发浪高5米大海啸，并对能登地区发布“大海啸警报”，这是该厅自2011年“3·11”日本大地震以来首次发布“大海啸警报”。

1月2日，在日本石川县羽咋郡，地震引起山体滑坡。新华社记者张笑宇摄

当地时间1日20时30分，日本气象厅将面向能登地区的“大海啸警报”降级为“海啸警报”。2日凌晨1时15分，气象厅将面向日本北陆地区以及山形县、新潟县和兵库县北部地区发布的“海啸警报”降级为“海啸提醒”，日本海沿岸其他地区依旧保持“海啸提醒”。气象厅同时呼吁“海啸提醒”发布区域居民远离海岸和河流入海口。

日本气象厅根据地震规模和位置推测沿岸海啸浪高并发布预警，根据海啸规模分为“大海啸警报”“海啸警报”和“海啸提醒”，其中预测最大浪高超过3米时可发布“大海啸警报”。

暂无中国侨胞伤亡报告

此次地震重灾区石川县以及富山县、福井县均属我驻名古屋总领馆所辖领区。据总领馆相关人员介绍，总领馆在地震发生后第一时间启动应急机制，迅速联系领区侨领、侨胞以及中资机构、留学生、研修生，并与灾区当地有关部门保持联系，紧急收集侨胞受灾情况。

总领馆从石川县华侨华人联谊会处获悉，截至2日中午石川县4000余名侨胞无人伤亡。一些侨胞因交通受阻被困当地，目前已抵达当地避难所，驻名古屋总领馆正在设法与被困人员取得联系以提供帮助。

大地震发生后，中国驻名古屋总领馆及驻新潟总领馆都在第一时间发布紧急提醒，呼吁领区内中国公民及游客警惕余震发生并防范次生灾害，遵照当地政府防灾指令，做好应急避险，防范余震和海啸，确保人身安全。

未来数日可能还有地震

能登半岛位于日本本州岛日本海一侧，其北部自2020年12月以来地震活动频繁。2023年5月5日，能登半岛曾发生6.5级强震。日本专家表示，本次地震属于震群型地震，即一系列没有主震的地震，主要能量通过多次震级相近的地震释放。

京都大学防灾研究所教授西村卓接受日本东京广播公司电视台采访时说，本次地震是日本海沿岸地区所发生的震级最大的地震之一。统计显示，日本海一侧发生的地震更容易诱发其他地震，余震也呈现更活跃的倾向，未来数天内很可能再次发生地震。

1月1日，在日本石川县轮岛市，人们站在被地震破坏的地面上。新华社/共同社

日本气象厅称，已在石川等地测得1.2米以上海啸。未来一周，特别是未来两三天内，可能还会有7级以上地震，请当地民众严加防范。（记者：郭丹、姜俏梅、李光正、钱铮；剪辑：孙硕；编辑：陈丹、王丰丰、徐晓蕾、徐力宇）

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