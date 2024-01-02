新华社北京1月2日电 题：向史而新，推动中美关系行稳致远

新华社记者谢彬彬

45年前，中华人民共和国和美利坚合众国正式互相承认并建立外交关系，深刻影响世界历史进程。中美关系一路走来，虽经历风风雨雨，但总体保持向前发展势头。当今的中美关系，已是世界上最重要的双边关系，不仅关系两国人民福祉，更攸关世界和平发展和人类前途命运。面对新的挑战和问题，中美两国有必要回望来路，从历史中汲取智慧和力量，推动两国关系行稳致远。

相互尊重是让中美两国能够走到一起、和平共处的前提和基础，如今依然是两国正确相处的应有之义。只有尊重，才能共处。从中美接触第一天开始，双方就知道是和历史文化、社会制度、发展道路都不同的国家打交道，但这没有影响两国打破坚冰建立外交关系，也没有妨碍双方基于共同利益深化合作，更没有阻碍双方为世界和平繁荣作出共同贡献。相互尊重是人与人打交道的基本礼数，也是中美两国相处的起码准则。中美之间的差异和分歧，半个世纪前就存在，现在和将来也将继续存在。中国始终尊重美国，从来没有想过改变美国。美国也应该尊重中国的核心利益和重大关切，树立正确的对华认知，更不要试图塑造或改变中国。

时代已然发生变化，中美两国也在不断变化，但双方的共同利益远大于分歧没有变，始终是推动中美关系向前发展的内生动力。两国双边贸易额从1979年不足25亿美元到2022年近7600亿美元，双向投资从近乎为零到2600多亿美元，给两国人民带来了实实在在的福祉。中美还携手办成了造福世界的不少大事：合作打击恐怖主义、合力应对国际金融危机、推动达成气候变化《巴黎协定》……当前形势下，两国共同利益不是减少了，而是更多了，既包括经贸、农业等传统领域，也包括气候变化、人工智能等新兴领域。广泛的共同利益进一步印证了互利共赢是中美关系的本质特征，对话合作是中美两国唯一正确选择。

2018年2月2日，在美国纽约举行的文化交流活动上，来自北京的小学生教纽约梅德加·埃弗斯学院预备学校的学生练习中国书法。新华社记者王迎摄

中美两国曾经隔绝对立22年，是两国人民的愿望让两国打破坚冰，中美关系的未来也将由两国人民创造。50多年前的“乒乓外交”以“小球转动大球”，拉开了中美关系新篇章的历史序幕。中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。中美建交后的45年里，两国民间和人民的交流合作更为频繁密切，建立起284对友好省州和友好城市关系，最多每周300多个航班和每年500多万人次的相互往来。如果说，半个世纪前中美人民的来往和了解尚如涓涓细流，那么历经几十年的沉淀，两国人民积累的交流愿望和友情已如滔滔江河。两国人民善意友好的涓滴汇流，让宽广太平洋不再是天堑；两国人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。

中美建交，是中美两国老一辈政治家审时度势、当机立断，以非凡的战略眼光、政治勇气和外交智慧迈出的历史性一步。纵观中美关系风云跌宕，可以得出相互尊重、和平共处、合作共赢是中美正确相处之道的重要论断，这三大原则也应该成为中美共同努力的方向。去年11月，中美两国元首在美国旧金山举行会晤，开辟面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系发展指明了方向。

不久前，中国人民的老朋友和好朋友基辛格博士与世长辞。在去年美中关系全国委员会举行的年度颁奖晚宴上，这位中美关系的开拓者和建设者说，美中之间的和平与合作至关重要，符合两国和世界的利益。“正如我50年前所相信的那样，我们能找到克服困难的出路”。

“却顾所来径，苍苍横翠微。”不论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，两国人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。当前，中美关系正处在新的十字路口，中美双方应本着对历史、对人民、对世界负责的态度，认真落实两国元首达成的重要共识和成果，以实际行动推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

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