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热点问答丨三问韩国最大在野党党首遇袭事件

2024年01月02日18:06 | 来源：新华网
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　　新华社首尔1月2日电 热点问答丨三问韩国最大在野党党首遇袭事件

　　新华社记者陆睿　孙一然

　　韩国最大在野党共同民主党党首李在明2日上午访问韩国釜山加德岛时遭到一名持凶器男子的袭击，颈部受伤流血倒地。李在明是谁？现场发生了什么？这起事件将产生何种影响？

　　李在明是谁

　　李在明现年59岁，是韩国最大在野党共同民主党党首。在2022年3月举行的韩国总统选举中，李在明作为共同民主党候选人以微弱劣势失利，国民力量党候选人尹锡悦当选总统。两人得票率只差0.73个百分点。

　　目前，共同民主党在韩国国会占有过半数议席，对尹锡悦政府起到制衡作用。李在明曾在日本核污染水排海、日本二战期间强征朝鲜半岛劳工受害者赔偿方案上批评现政府做法。

　　韩国将于今年4月10日举行第22届国会议员选举。韩国舆论认为，此次选举是对尹锡悦政府的“期中评测”。如果共同民主党能在这次国会议员选举中获胜，韩国国会格局将继续保持“朝小野大”，给尹锡悦政府执政带来不小挑战。

　　现场发生了什么

　　综合韩国当地媒体报道及现场视频资料，2日上午，李在明访问釜山加德岛并参观拟新建机场用地。在接受媒体采访时，一名男子手持纸张穿过人群从正面靠近李在明并请李在明为其签名，这名男子突然用随身携带的凶器刺向李在明左侧颈部，李在明颈部受伤流血，当场倒地。李在明受伤后持续流血，但未失去意识，被送往釜山大学医院接受治疗。

　　韩国消防部门表示，李在明颈部有约1厘米的撕裂伤，2日下午，李在明由直升机转送至首尔大学医院。

　　现场目击者说，嫌疑人头戴写有“我是李在明”字样的装饰品，假扮李在明支持者。另有目击者说，嫌疑人行凶很突然，在被捕后无异常表现。

　　韩联社报道说，警方已在现场抓获嫌疑人，在掌握嫌疑人身份后将集中调查其动机等。目前嫌疑人对动机缄口不言。

　　遇袭事件有何影响

　　韩国舆论普遍认为，韩国国会议员选举将于4月举行，李在明作为最大在野党党首，他遇袭将对韩政局产生一定影响。

　　事发后，韩国时事评论员金洙敏接受YTN电视台采访时说，釜山、蔚山和庆尚南道等地区是国民力量党的传统票仓，李在明在釜山的行程可视为拓展票仓之意，他原计划与前总统文在寅进行的会面也备受关注。

　　目前，各党派已启动竞选日程。李在明原计划2日访问釜山加德岛后，前往庆尚南道梁山市平山村拜访文在寅，但因遇袭受伤而取消行程。

　　金洙敏认为，以往韩国曾发生政治人物遇袭事件，这类暴力事件与政治密切相关，韩国的政界文化也出现向暴力化发展的苗头，应引起韩国政界人士和民众深思。

　　李在明遇袭受伤后，如何应对当前事态、如何继续开展竞选工作成为共同民主党急需解决的问题。共同民主党首席发言人权七胜2日在釜山大学医院接受媒体采访时强烈谴责这一袭击事件，他同时请大家克制无端猜测，希望警方立即彻查这起事件。

　　韩国总统尹锡悦表示，他已指示警方等有关部门迅速查明真相，尽全力救治李在明。韩国警察厅厅长尹熙根说，为防止类似事件再次发生，将加强对重要人士的安保。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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