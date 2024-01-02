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外交部发言人就中美建交45周年发表谈话

2024年01月02日17:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月2日电 外交部发言人2日就中美建交45周年发表谈话。全文如下：

　　2024年是中美建立外交关系45周年。1月1日，习近平主席和拜登总统互致贺信，祝贺两国建交45周年。

　　中美建交是两国关系史和国际关系史上的大事件。45年来，中美关系历经风雨，砥砺前行。两国双边贸易额从1979年不足25亿美元到2022年近7600亿美元，双向投资从近乎为零到2600多亿美元，友好省州和友好城市关系已多达284对。中美还在诸多国际地区热点和全球性问题上开展了有益的合作。历史证明，中美关系的发展不仅增进了两国人民的福祉，也促进了世界的和平、稳定和发展。

　　中国对美政策是一贯的、明确的，就是相互尊重、和平共处、合作共赢，这是从中美关系历程中提炼出的经验，也是中美两个大国的正确相处之道，符合时代发展潮流和两国共同利益。中美两国各自的成功是彼此的机遇，双方完全可以相互成就、共同繁荣。

　　中方致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。习近平主席同拜登总统在旧金山会晤，在政治外交、经贸金融、人文交流、全球治理、军事安全等领域达成了20多项共识和成果，开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系发展指明了方向。中方愿同美方一道，认真落实中美元首旧金山会晤达成的重要共识和成果，共同树立正确认知、共同有效管控分歧、共同推进互利合作、共同承担大国责任、共同促进人文交流，推动两国关系朝着正确方向发展，造福两国、惠及世界。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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