新华社东京1月2日电（记者姜俏梅 钱铮）据日本广播协会2日报道，能登半岛7.6级地震造成的死亡人数已升至48人。新华社记者2日从中国驻名古屋总领事馆和驻新潟总领事馆处获悉，目前暂未收到领区内侨胞受灾或伤亡情况报告。

石川县以及周边的新潟、福井、富山、岐阜各县都不断有居民受伤的报告。目前尚有居民被埋在倒塌的房屋中，后续伤亡人数预计可能进一步上升。

在受灾最为严重的轮岛市，著名观光地“轮岛早市”周围发生严重火灾，据报道，有约200栋房屋起火。

据东日本旅客铁道公司消息，受地震影响部分区间停运检查的上越新干线和北陆新干线2日下午全线恢复运行。航空方面，能登机场跑道因发现四五处龟裂将在未来几天处于关闭状态，多个航班停飞，约500名旅客和当地居民被困机场。同时，震区仍有多条公路或部分路段无法通行，导致相关机构人员难以去现场调查情况，援助物资也出现不足的情况。

据报道，目前石川县包括能登地区全境在内，共有16个市町停水，目前约1000名自卫队员已到达灾区展开救援。

此次地震重灾区石川县以及富山县、福井县均属我驻名古屋总领馆所辖领区。据总领馆相关人员介绍，总领馆在地震发生后第一时间启动应急机制，迅速联系领区侨领、侨胞以及中资机构、留学生、研修生，并与灾区当地有关部门保持联系，紧急收集侨胞受灾情况。总领馆从石川县华侨华人联谊会处获悉，截至2日中午石川县4000余名侨胞无人伤亡。一些侨胞因交通受阻被困当地，目前已抵达当地避难所，驻名古屋总领馆正在设法与被困人员取得联系以提供帮助。

大地震发生后，中国驻名古屋总领馆及驻新潟总领馆都在第一时间发布紧急提醒，呼吁领区内中国公民及游客警惕余震发生并防范次生灾害，遵照当地政府防灾指令，做好应急避险，防范余震和海啸，确保人身安全。

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