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日本专家：能登半岛地震为震群型地震

2024年01月02日14:18 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月2日电　日本石川县能登半岛1日发生7.6级强震。日本专家表示，该区域3年多来地震频发，本次地震属于震群型地震，即一系列没有主震的地震，主要能量通过多次震级相近的地震释放。

　　能登半岛位于日本本州岛日本海一侧，其北部自2020年12月以来地震活动频繁。2023年5月5日，能登半岛曾发生6.5级强震。日本《朝日新闻》网站援引东京工业大学地震学教授中岛淳一的话报道说，本次地震属于震群型地震，可认为是同一系列的地震活动之一，只不过地震震级较大。一般来说，震群型地震很少超过6级。

　　京都大学防灾研究所教授西村卓也在接受日本东京广播公司电视台采访时表示，本次地震是日本海沿岸地区所发生的震级最大的地震之一。统计显示，日本海一侧发生的地震更容易诱发其他地震，余震也呈现更活跃的倾向，未来数天内很可能再次发生地震。

　　就本次地震的成因，多名专家一致认为与“流体”活动相关。板块运动使水等流体上升，进入断层缝隙，进而诱发地震。西村卓也说，本次地震的特点是水流入范围较大，可能东西跨度达到100公里以上。不过，仅是流体还不会诱发如此规模的地震，估计相关区域原本就积累了应力需要释放。

(责编：刘叶婷、崔越)

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