新华社东京1月2日电（记者姜俏梅 郭丹）日本共同社2日援引石川县轮岛市有关部门消息报道，市立轮岛医院2日确认能登半岛地震致死人数新增7人。目前，此次地震造成的死亡人数已升至13人。

日本气象厅2日上午宣布，日本海沿岸地区海啸预警全部解除。

日本电视台的电视画面显示，重灾区石川县轮岛市和珠洲市损失最为严重，两市多处住宅倒塌。轮岛市一座7层大楼整体倾倒，市中心地带大火仍未被扑灭。在珠洲市港口，堤坝损毁、多艘渔船倾覆。

强震发生时正在富山县富山站和石川县金泽站之间运行的4列北陆新干线紧急停车，经过11个小时的等待，1400名乘客于2日凌晨才陆续抵达富山站和金泽站。北陆新干线、上越新干线部分路段2日上午停运。

据日本道路交通信息中心提供的信息，日本北陆、能越和东海北陆高速公路部分路段及石川县内部分国道目前禁行。石川县多地发生山体滑坡、道路开裂。能登岛大桥等两座桥梁因路面隆起而无法通行，救援物资的运输受阻。位于轮岛市的能登机场因跑道和航站楼无法使用，该机场4个航班2日全部停飞。

当地媒体报道说，有10多家医疗机构不同程度受灾。据北陆电力公司统计，截至2日凌晨4时仅石川一县就有约3.2万户停电。日本厚生劳动省确认，石川、富山、长野、新潟等县出现断水情况。北陆燃气公司说，新潟县新潟市有10处地点发生燃气泄漏。此外，石川、新潟、富山、福井4县出现手机通讯中断现象。

当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。

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