汤加农林食品部部长佛赫为唐汇勇组长颁发奖状和奖金。援汤加第六期农业技术援助项目组供图

人民网堪培拉1月1日电 （记者陈效卫）近日，在汤加农林食品部系统2023年度总结表彰大会上，援汤加第六期农业技术援助项目专家组组长唐汇勇荣获汤加农林食品部2023年度卓越领导力奖——优秀项目协调人，成为大会受到表彰的九位先进个人中唯一外国人。汤加农林食品部部长佛赫亲自为唐汇勇组长颁发奖状和奖金，并与专家组合影留念。

在致辞中，佛赫表示，中方农业专家组与农林食品部及其下属单位均建立了密切而良好的工作关系，组长唐汇勇作为“项目协调人”，起到了不可或缺的作用。唐汇勇熟悉汤加农业状况，在工作开展中与汤方相处融洽，并能够高质量地推动项目工作顺利进行。

佛赫相信，在中国政府的支持下，通过中国专家和汤加农林食品部的共同努力，中汤农业合作必将达到一个新的高度，汤加人民都将受益。汤加农林食品部首席执行官维里亚米·曼努博士表示，中国援汤农业项目在汤加推广的种禽繁养、人工授精等技术符合汤加农业发展的需要，受到了汤加政府和民众的广泛认可和热烈欢迎，为汤加民众带来了看得见、摸得着、实实在在的好处。曼努对中国援汤农业技术援助项目自成立以来所做的工作及为汤加带来的社会效益表示高度的赞许和感谢。

2008年至今，中国政府对汤加塔布岛提供了共六期农业技术援助，对瓦瓦乌岛提供了共五期农业技术援助，累计派遣80名中国农业专家赴汤加执行援外任务。在中国农业专家多年的辛勤努力下，中国援汤农业项目已成为中汤友好的象征，“小而美”民生工程在汤加深入实施、深入人心，展示了中国先进农业技术水平和中汤农业合作成果。

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