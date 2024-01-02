人民网里约热内卢12月31日电 （记者陈一鸣、时元皓）当地时间2023年12月31日，中国海油参与建设并拥有权益的巴西巨型盐下超深水油田里贝拉区块梅罗二期项目顺利投产。

据中国海油巴西公司介绍，2013年11月，中国海油与巴西其他伙伴联合，成功中标全球第三大盐下超深水油田——里贝拉区块。里贝拉区块位于巴西东南海域桑托斯盆地，距里约热内卢约180公里，分为西北区、中区、东南区，其中西北区被命名为梅罗油田，共分4期开发，本次投产的梅罗二期项目水深在1800到2100米之间。

中国海油董事长汪东进表示，巴西深水油气联合开发有力推动了公司海外业务高质量发展，深化了中巴之间的能源合作。中国海油将进一步加大在巴西超深水油气开发领域的投入，坚定不移推动全球油气资源融通、先进技术装备联通、油气贸易畅通和国际社会民心相通，为助力构建人类命运共同体积极贡献海油力量。

中国海油巴西公司总经理黄业华表示，梅罗二期项目顺利投产，为中巴深水油气合作开发10周年献上了一份贺礼。梅罗油田一至四期项目均将采用“水下生产系统+浮式生产储卸油装置（FPSO）”的全海式开发模式，总投资超百亿美元。一期项目自2022年5月投产以来，一直保持着良好生产状态，原油日产稳定在18万桶左右，是目前巴西生产时率最高的海上油田之一。

据介绍，盐下超深水油田占全球石油储量的三分之一，具有超深水、深储层、难开发和高产量等特点。里贝拉区块在项目实施过程中首创作业者与伙伴联合管理的组织形式和决策机制。梅罗油田一至四期项目的浮式储卸油装置（FPSO）在中国建造，中国海油积极高效地协调精锐力量深度参与建造项目管理，为项目进度与质量控制提供了重要保障。

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