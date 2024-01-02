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中国电建厄瓜多尔辛克雷水电站项目向当地捐赠康复器材

2024年01月02日09:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢1月1日电 （记者陈一鸣、宋亦然）2024年新年到来之际，中国电建厄瓜多尔辛克雷水电站项目日前向项目所在地厄瓜多尔埃尔查科市捐赠了一批康复器材。

捐赠仪式在埃尔查科市中心的体育馆举行，中国电建厄瓜多尔国别代表白纳代表中国电建向该市康复中心捐赠康复器材，并向当地儿童、老人和残疾人赠送了节日糖果。

中国电建厄瓜多尔国别代表白纳（左）代表中国电建向厄瓜多尔埃尔查科市康复中心捐赠了一批康复器材，埃尔查科市市长奥斯卡·德拉克鲁斯·卡瓦蒂霍（右）对中国企业的善举表示感谢。中国电建厄瓜多尔代表处供图

中国电建厄瓜多尔国别代表白纳（左）代表中国电建向厄瓜多尔埃尔查科市康复中心捐赠了一批康复器材，埃尔查科市市长奥斯卡·德拉克鲁斯·卡瓦蒂霍（右）对中国企业的善举表示感谢。中国电建厄瓜多尔代表处供图

埃尔查科市市长奥斯卡·德拉克鲁斯·卡瓦蒂霍对中国企业的善举表示感谢，并肯定了辛克雷水电站对厄瓜多尔和埃尔查科市经济社会发展所做的贡献。卡瓦蒂霍表示，在2023年厄瓜多尔全国范围限电的情况下，辛克雷水电站发电量再创新高，为保障厄经济社会发展和民众正常生活发挥了不可替代的作用。

捐赠仪式上，当地少年儿童代表向中国建设者们赠送了自己手绘的辛克雷水电站项目图画。中国电建厄瓜多尔代表处供图

捐赠仪式上，当地少年儿童代表向中国建设者们赠送了自己手绘的辛克雷水电站项目图画。中国电建厄瓜多尔代表处供图

活动中播放了介绍辛克雷水电站项目的视频，当地少年儿童代表向中国建设者们赠送了自己手绘的辛克雷水电站项目图画。

由中国电建承建的辛克雷水电站位于厄瓜多尔首都基多以东150公里，于2010年开工建设，2016年建成发电，装机容量达到1500兆瓦，迄今已安全运行7年多。项目自开工以来一直坚持服务当地、回馈当地，此次是中国电建辛克雷水电站项目部第13年组织新年公益活动。

捐赠仪式在埃尔查科市中心的体育馆举行。中国电建厄瓜多尔代表处提供图

捐赠仪式在埃尔查科市中心的体育馆举行。中国电建厄瓜多尔代表处供图

(责编：燕勐、常红)

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