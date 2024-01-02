新华社日本富山县1月1日电 通讯｜新干线上遭遇日本能登半岛7.6级强震

新华社记者欧阳迪娜

“地震了！地震了！”

当地时间1月1日下午16时10分左右，记者所乘坐的日本北陆新干线531次列车行至富山县高冈市附近时，突然开始剧烈晃动，车厢内乘客的手机几乎同时响起急促的地震警报声。

晃动持续20多秒，列车开始减速直至停止。这时，车厢内断电，有通知说因地震需要紧急停车。

手机接收到的防灾速报显示，地震震中在距离列车60多公里的石川县能登地区。日本气象厅确定震级为7.6级，并发布一系列海啸警报。

16时20分左右，刺耳的警报通过乘客的手机再次在车厢内响成一片，列车再次晃动10多秒，震感较上一次有所减弱。列车广播通知，还需要等候一段时间以确认情况。16时36分，车厢内第一次恢复供电。

在其后两个小时中，余震不断袭来，列车至少经历3次停电。记者手机防灾软件提示的地震已多达20余次，震级不一，震感总体较前两次减弱。

日本经常发生地震，列车内乘客们大多比较淡定，在座位上等待进一步消息。记者一边记录列车上的相关情况，一边与同事沟通发回报道。

截至当地时间22时，列车仍停在夜幕中，乘客收到的信息说仍需要时间以确认情况。东日本铁道公司发布的信息显示，上越新干线、北陆新干线的部分路段已因地震暂时停运，何时重开尚未可知。

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