记者1月1日从内蒙古自治区口岸办获悉，2023年，作为中蒙两国之间最大货运公路口岸的甘其毛都口岸累计完成进出口货运量3785.67万吨，同比上涨98.54%，创历史新高，继续领跑中蒙之间的各个口岸。

甘其毛都口岸位于巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，北面与蒙古国南戈壁省毗邻，既是中国一类陆路口岸、重要能源进口通道，也是内蒙古自治区通关量和贸易额最大的公路口岸。2022年，该口岸通关过货量突破1900万吨，是2021年的2倍多。

内蒙古甘其毛都出入境边防检查站民警正在检查通关车辆。新华社记者 李云平 摄

据甘其毛都口岸管委会副主任秦瑞强介绍，2023年，该口岸持续推进智能通关、跨境无人驾驶通关项目专用通道、专用海关监管区建设，通关效能明显提升。

记者在甘其毛都口岸毅腾国际物流园区看到，这里刚刚投运一条18米宽的水泥路，往来车辆有序通行、畅通无阻。秦瑞强说：“这条路是通关入境车辆的必经之路，随着过货量逐渐增加，原来的9米宽道路难以满足通关需求。2023年，甘其毛都口岸投资4000多万元对原有道路进行扩建，通关能力提高1倍，进一步提升交通安全系数。”

内蒙古甘其毛都出入境边防检查站民警正在检查通关车辆。新华社记者 李云平 摄

据甘其毛都出入境边防检查站边防检查处副处长刘硕介绍，他们持续优化放管服改革，推出30多项便利通关举措，实行备案在线申办、随到随办，通关效率提升25%。

据了解，甘其毛都口岸相关部门已出台货车备案验放、特种车辆专用通道验放、通关车辆预约验放等多项措施，推出“一站式”通关服务，保障通关过货顺畅，不断推动进出口贸易持续增长。（记者李云平）

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