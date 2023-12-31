“中国医疗人员真专业”

人民网大马士革12月30日电 （记者薛丹）“你们真的非常专业，让维和官兵在任务区得到了优质医疗服务保障。”近日，柬埔寨赴黎维和分队一行4人来到中国第22批赴黎维和医疗分队表示感谢并送上诚挚祝福。

前不久，柬埔寨维和军人苏飞德上士在执行任务中不慎扭伤脚踝造成肿胀已持续7天无法行走，经柬埔寨医院医生处理后未见好转，遂来中国医院就诊。

看着患者脸上露出的痛苦表情，我维和医疗分队骨科医生一边对其详细问诊，一边耐心安慰。通过数字化医用X射线DR影像检查后，判断其为腓骨骨折。经过沟通治疗方案后，医生给予苏飞德手法复位和石膏外固定处理，并特意叮嘱了苏飞德日常注意事项。

“感谢中国医生，多亏你们精湛的医术，我才能安心在任务区继续服役。中国医生的医术很高明，很认真也很热情。”苏飞德在得到治疗后连连称谢。

据介绍，该赴黎维和医疗分队今后将为每名就诊人员建立“专属档案”和后续跟踪服务机制，以更加优质、专业、高效的医疗保障，向联黎部队各国维和官兵和民事工作人员诠释中国积极参与联合国维和行动、为维护世界和平和地区稳定发挥的建设性作用。

中国第22批赴黎维和医疗分队在与第21批黎维和医疗分队完成任务交接后，组织了诊疗、保障、防卫等实地演练，进一步优化了各项工作程序，完善了方案预案，切实为随时执行医疗救治等任务做好充分准备。

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