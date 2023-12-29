人民网里约热内卢12月27日电 （记者宋亦然）乔治敦消息：当地时间12月20日，中国海油携手圭亚那乒协共同举办了圭亚那首届全国中小学乒乓球锦标赛开幕式。圭亚那教育部部长普里娅·马尼克钱德，圭亚那奥林匹克协会主席兼乒协主席戈弗雷·芒罗，中国驻圭亚那大使馆参赞黄瑞出席开幕式并致辞。

普里娅·马尼克钱德表示，体育赛事有助于增进两国人民之间的情感联系，为未来更多领域的合作奠定基础。“愿这场精彩的乒乓盛宴成为圭中友好的新里程碑，激发更多青少年投身体育运动、追求全面发展，共同谱写圭中友谊新篇章。”马尼克钱德说。戈弗雷·芒罗在致辞中感谢中国企业对在圭推广和发展乒乓球运动的支持，并称此次赛事将大力推动圭亚那青少年乒乓球事业的提升、增进圭中友谊。黄瑞表示，乒乓球已经超越了单纯的竞技体育项目，成为一种文化的载体，促进了国际交流与友谊。期待通过更多这样的合作，促进“一带一路”建设不断走深走实，让文化、友谊、合作之路更加宽广。

据悉，此次锦标赛得到了圭亚那教育部、文化青年体育部的全力支持。锦标赛共设男、女团体，男、女单打，男、女精英和新手项目等8个类别，参赛选手将以11个独立区域锦标赛的形式进行角逐，并决出8个大区冠军。

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