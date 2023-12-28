新华社北京12月28日电（记者成欣、朱超）外交部发言人毛宁28日表示，中国政府对其他国家及电信企业在中方管辖海域铺设国际海底电缆始终持欢迎和支持态度，也积极鼓励中国企业同外国企业合作铺设国际海底电缆。

当日例行记者会上，有记者问：英国《金融时报》曾报道称，中国正通过“冗长”的审批流程和“严苛”的限制条件，“阻挠”行经南海的海底电缆铺设和维修计划，“迫使”电缆公司设计避开南海的铺设线路。《日本经济新闻》也报道称，部分途经中国南海海域的海缆项目因中国主管机构审批流程“冗长”而进展缓慢。中方对此有何评论?

毛宁表示，海底电缆是支撑全球数据往来的重要基础设施，承载了全球约99%的洲际通信流量，是当代国际通信最重要的信息载体。长期以来，中国持续深化网络空间国际交流合作，积极推进包括海底电缆在内的全球信息基础设施建设。

毛宁说，中国全面履行《联合国海洋法公约》，出台了《海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《铺设海底电缆管道管理规定》及《海底电缆管道保护规定》等相关法律法规、规章，明确了各国在中方管辖海域依法享有铺设海底电缆的权利以及应承担的义务，为国际海缆过境中方管辖海域提供良好法制保障。

毛宁说，中方将继续同国际社会一道，加强双边、区域和国际对话合作，积极推进海底电缆等全球信息基础设施建设，共同做好海底电缆保护，提升全球数字互联互通水平，构建更加公平合理、安全稳定、富有生机活力的网络空间，携手构建网络空间命运共同体。

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