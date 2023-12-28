人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：对在中方管辖海域铺设国际海底电缆始终欢迎和支持

2023年12月28日21:07 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月28日电（记者成欣、朱超）外交部发言人毛宁28日表示，中国政府对其他国家及电信企业在中方管辖海域铺设国际海底电缆始终持欢迎和支持态度，也积极鼓励中国企业同外国企业合作铺设国际海底电缆。

　　当日例行记者会上，有记者问：英国《金融时报》曾报道称，中国正通过“冗长”的审批流程和“严苛”的限制条件，“阻挠”行经南海的海底电缆铺设和维修计划，“迫使”电缆公司设计避开南海的铺设线路。《日本经济新闻》也报道称，部分途经中国南海海域的海缆项目因中国主管机构审批流程“冗长”而进展缓慢。中方对此有何评论?

　　毛宁表示，海底电缆是支撑全球数据往来的重要基础设施，承载了全球约99%的洲际通信流量，是当代国际通信最重要的信息载体。长期以来，中国持续深化网络空间国际交流合作，积极推进包括海底电缆在内的全球信息基础设施建设。

　　毛宁说，中国全面履行《联合国海洋法公约》，出台了《海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《铺设海底电缆管道管理规定》及《海底电缆管道保护规定》等相关法律法规、规章，明确了各国在中方管辖海域依法享有铺设海底电缆的权利以及应承担的义务，为国际海缆过境中方管辖海域提供良好法制保障。

　　毛宁说，中方将继续同国际社会一道，加强双边、区域和国际对话合作，积极推进海底电缆等全球信息基础设施建设，共同做好海底电缆保护，提升全球数字互联互通水平，构建更加公平合理、安全稳定、富有生机活力的网络空间，携手构建网络空间命运共同体。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部