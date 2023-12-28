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“中国蓝盔”顺利通过扫雷排爆资质认证

2023年12月28日20:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革12月28日电 （记者薛丹）经过5天培训和3天考核，中国第22批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队52名官兵于近日全员顺利通过联合国地雷行动中心考核，获得扫雷排爆资质认证，拿到了通往扫雷战场的“通行证”。这是该分队自12月中旬完成部署以来首次完成联合国组织的考核。

扫雷作业手正在进行挖掘作业。黄远利摄

扫雷作业手正在进行挖掘作业。黄远利摄

这次扫雷资质认证由联合国地雷行动中心主考，黎巴嫩地雷行动中心参与监督指导。主要包括扫雷、排爆两大专业中的探雷器调试、信号源定位、地雷挖掘、雷场救援、地雷销毁、未爆物处理等13个课目30余项内容，采取逐人逐项、连贯作业的方式进行全面考核评估。

我维和官兵与考核人员进行意见交换。黄远利摄

我维和官兵与考核人员进行意见交换。黄远利摄

据悉，中国第22批赴黎维和多功能工兵分队52名扫雷官兵和12名医护人员凭借精湛的技术和规范的流程，全部通过考核认证。随后，他们将随时准备接受联黎部队的命令，奔赴黎巴嫩和以色列边境的“蓝线”区域雷场，消除当地雷患，进行人道主义救援，保护黎巴嫩人民群众的生命财产安全。

(责编：崔译戈、张悦)

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