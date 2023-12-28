新华社北京12月28日电 美国政府27日宣布再向乌克兰提供价值大约2.5亿美元的军事援助，同时敦促国会批准新的对乌援助资金。

五角大楼发言人加伦·加恩当天在一份声明中说，上述军援将动用“总统提用权”从美军库存中调取武器装备给乌克兰，包括航空弹药、防空弹药、火炮、反装甲系统、爆破和医疗设备。五角大楼已没有剩余资金补充援乌造成的自身库存缺口，旨在为军备采购合同提供长期资金的“乌克兰安全援助计划”资金也已用尽。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

加恩说，如果没有额外资金，“补充美军库存时将出现缺口，进而影响美军战备”。

美国国务卿安东尼·布林肯27日呼吁国会“尽快迅速行动”，批准新的对乌援助。

据美联社报道，这是从美军库存中调取的第54批对乌军援。民主党籍总统约瑟夫·拜登正寻求国会批准总额1100亿美元的一揽子对外援助，包括614亿美元对乌援助。

今年早些时候，美国国防部曾以估值错误为由下调已动用的军援总额，进而恢复了大约42亿美元的“总统提用权”额度。如果不恢复这部分额度，据媒体报道，截至今年5月17日，国会为“总统提用权”批准的预算仅剩余27亿美元，剩余额度可能在7月或8月用光。

这是10月11日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

虽然美国军方和政府官员强调对乌军援的重要性和迫切性，但国会共和党人把对乌援助作为与民主党人讨价还价的筹码，要求收紧移民政策。双方僵持不下。按路透社说法，共和党人今年1月开始掌控国会众议院后，至今没有批准新的对乌援助。

白宫和民主党方面本月试图与共和党人在年底休假前在参议院达成妥协，未能成功。据法新社报道，国会已开始休假，定于明年1月8日复会，预计移民政策届时仍将是两党争斗焦点。

另据英国《金融时报》27日报道，乌克兰第一副总理、经济部长尤利娅·斯维里坚科说，如果美国和欧洲联盟无法在明年初兑现对乌援助承诺，乌克兰或被迫延迟支付大约50万名公务员和140万名教师的工资，以及大约1000万民众的养老金。

除美国承诺的614亿美元“卡”在国会外，欧盟4年内援乌500亿欧元的计划也在本月中旬被匈牙利一票否决。欧盟打算明年初召开领导人峰会，尝试说服匈牙利，同时寻求绕过匈牙利向乌克兰提供大约200亿欧元。

斯维里坚科说，乌克兰明年需要370亿美元外部资金，希望欧盟资金明年3月底前到位，但这“仍然不够”。（海洋）

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