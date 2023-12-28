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“希望成为海湾地区与世界第二大经济体合作的桥梁”

——访巴林经济发展委员会首席执行官哈立德·胡迈丹

2023年12月28日18:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网麦纳麦12月28日电 （记者张志文）“巴林是海合会重要成员之一，对华合作空间广阔，巴林始终参与并推动海合会对华合作，推动双方自贸协定谈判进程。巴林希望成为海湾地区与世界第二大经济体合作的桥梁，与各方一道探讨海合会对华合作的更多机遇。”不久前，巴林经济发展委员会首席执行官哈立德·胡迈丹接受人民网记者专访时表示，中国有着强有力的经济基础，培育了一大批有实力的企业，巴林希望与更多中资企业合作，找到彼此契合的发展机遇。

巴林经济发展委员会首席执行官哈立德·胡迈丹。受访者供图

巴林经济发展委员会首席执行官哈立德·胡迈丹。受访者供图

作为海湾地区唯一岛国，巴林长期奉行对外开放政策，积极推动经济多元化发展。2018年，中国与巴林签署政府间共建“一带一路”谅解备忘录，推动两国各领域务实合作不断取得新的成果。2022年双边贸易额达23.6亿美元，目前中国是巴第三大贸易伙伴国、第一大进口来源国。如今，一批中资企业乘着“一带一路”合作的东风，继续积极参与巴林能源、住房、通信、制造业等基础设施与民生项目建设与投资。

在“2030年经济愿景”框架下，巴林致力于成为一个更加可持续、经济更加多样化的国家。近年来，华为公司、宁波艾科制冷、中设集团、山东电建三公司等一批中资企业赴巴林投资兴业，500多家中国商户在巴林龙城从事商品批发和零售业务，推动巴林经济发展规划与“一带一路”倡议契合，助力巴林经济多元化、数字化、低碳化转型，实现民生改善和繁荣稳定。

“巴林保持开放态度，欢迎中国企业前来投资。”哈立德·胡迈丹表示，几十年来，中国经济增长令人印象深刻，在为中国现代化发展打下了坚实基础的同时，也为世界各国发展对华合作关系提供了广阔空间。他指出，巴林不断健全外商投资法律法规，推出黄金许可证等投资便利措施，持续优化外商投资环境，期待与包括中国企业在内的全球企业开展广泛交流合作。

明年1月，巴林海湾航空将开通巴林直飞上海和广州的航线，这将是该航空公司近15年来首次开通两国直飞航线。哈立德·胡迈丹表示，推动双边人文交流对于发展巴中关系具有重要意义，“两国重启直航将进一步促进巴中人员往来，为两国经贸和旅游合作提供更多便利。”

(责编：崔译戈、张悦)

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