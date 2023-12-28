人民网北京12月28日电 （刘动）12月27日，由中国国际文化交流中心和人民日报《环球人物》杂志社联合主办，中国国际文化艺术有限公司协办的第三届“丝路友好使者”盛典颁奖活动在北京举行。意大利众议院前议长、意大利意中发展基金董事局主席、意大利对华友好协会主席伊雷妮·皮韦蒂获得“丝路友好使者”奖项。

伊雷妮·皮韦蒂获得“丝路友好使者”奖项。主办方供图

“在我看来，‘一带一路’倡议是欧亚大陆上有史以来最重大的基础设施倡议之一。就像古罗马帝国修建连接罗马与世界的道路一样，这一倡议有着重要的历史意义，它让欧亚大陆不仅仅因为丝绸之路的古老文化传统相连，更因为铁路、桥梁、大坝这些带来经济发展和改善人们生活的现代基础设施相连。”皮韦蒂在接受人民网专访时表示，“无论各国的选择如何，‘一带一路’倡议已经并且还在继续带来成果，它展现了中国的全球领导力。”

在基础设施建设方面，皮韦蒂曾推动成都至米兰的中欧班列的开通与运行。她认为，空运价格高昂，海运不确定性强，“铁路无疑是运输高附加值货物、推动高质量工业发展最合适的选择”。据她介绍，中国和欧洲的铁路连接此前主要集中在欧洲北部，中国的货物如果要通过铁路运输抵达意大利等地中海国家，只能从欧洲北部中转，需要翻越阿尔卑斯山，运输成本高，而中欧班列开通直达意大利的线路，大大缩减了中意之间的铁路运输成本，显著促进了双边贸易。

从1997年第一次来华至今，皮韦蒂见证了中国的飞速发展，亲身体验了中国的城市如何一步步变得更加现代、更加繁荣。“我从2010年开始频繁往返于中国和意大利之间，几乎每一两个月就会来一次中国，走过了中国的许多城市和乡村，中国的变化令人惊叹。我一直告诉我的同胞，中国是一个多面的国家，有太多方面我们都还不够了解。我始终坚信，欧洲最需要做的首要事项之一就是加强和中国的沟通，增进对中国的了解，因为只有了解才能摒弃偏见。”

皮韦蒂目前担任世界绿色设计组织荣誉主席，作为一位可持续发展领域的专家，她高度评价中国的绿色发展事业。“中国不仅在至少十年前就开始绿色行动，更是不断加大这方面的投入，为发展绿色经济树立了典范，然而遗憾的是，西方对此并不够了解。”皮韦蒂表示，中国研发了新能源科技产品，建设了对环境影响很小的的城市，在可持续发展方面提供了出色的范例。

2024年是中意全面战略伙伴关系建立20周年，中意两国也将围绕马可·波罗逝世700周年举办一系列活动。皮韦蒂表示，意大利和中国自古以来就建立了友好的联系，意大利商人马可·波罗曾沿着畅通的丝绸之路来到中国，见证了当时中西方的密切交流。“我希望我们能借这一重要的周年纪念活动之机，开启不断创新的合作形式。”

皮韦蒂透露，她目前正参与筹备一场庆祝中国春节的高级别文化演出，此外，2024年1月她将再次带领十多家意大利企业来华。“可以说几乎每个月我都有一些活动计划。我的目标是利用好我的时间，努力让两国人民越来越友好，因为我认为通过这种方式，我们可以真正互帮互助，超越一切紧张关系。克服危机最好的办法就是真诚的友谊。”

作为欧盟中国中心名誉主席，皮韦蒂表达了对未来中欧关系的期待：“我希望欧洲能够意识到中国是一个重要的朋友。作为欧亚大陆和丝绸之路的两端，欧洲和中国应当向世界展现交好的意愿。”

伊雷妮·皮韦蒂参加第三届“丝路友好使者”盛典颁奖活动。主办方供图

(责编：贾文婷、常红)