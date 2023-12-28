迪拜举办首届哈塔节活动

人民网迪拜12月28日电 （记者张志文）迪拜首届哈塔节活动正在山区小镇哈塔举行。本次活动于12月15日开幕，将持续至12月31日。期间举办山地徒步、自行车和摩托车骑行、蜂蜜评选等主题活动，全面展示当地独特的自然景观和文化遗产，助力打造迪拜新的旅游目的地。

迪拜媒体委员会副主席兼迪拜政府媒体办公室主任莫娜·阿尔·马里指出，通过让人们近距离接触哈塔地区的文化、遗产和自然风光，哈塔节活动在增强迪拜的旅游产品内涵并进一步提升其作为全球旅游目的地等方面发挥着至关重要的作用。

哈塔位于迪拜酋长国郊区，临近阿联酋与阿曼边境，距离迪拜市区约1.5小时车程。与迪拜所处的海滨沙漠环境不同，哈塔小镇被群山环绕，哈塔湖、利姆湖等湖泊散布其间，与迪拜城区的现代都市景观互为补充、相得益彰。

随着夜幕降临，哈塔节现场人头攒动。主舞台上，孩子们在主持人的带领下唱歌跳舞做游戏，不时引来台上台下的掌声笑声。远处的山体上，五光十色的灯光秀轮番上演，吸引游人驻足欣赏。会场内，主办方还为当地居民免费提供摊位，鼓励他们售卖特色美食和手工艺品，给欢乐的节日增添了更多人气。

“我们希望通过举办此次活动，积极展示哈塔是家庭旅行和冬季旅行的理想目的地。”哈塔节组委会成员阿米娜·塔赫对记者表示，哈塔节聚焦社区与家庭，希望更多家庭参与此次活动，共同探索哈塔自然和人文之美。

近年来，迪拜政府持续推动哈塔地区发展。2021年迪拜政府发布“哈塔总体发展规划”，将哈塔定位为重要旅游和文化中心，在提高居民生活水平的同时，着力为游客创造独特体验，希望将这座小镇打造成为人与自然和谐发展的示范。今年9月，由迪拜控股集团建造的高19.28米的“哈塔标志”获得了吉尼斯世界纪录“最高地标标志”称号。而在今年早些时候，哈塔还被美国《康泰纳仕旅者》杂志评选为“世界最美50小镇”之一。

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