新华网悉尼12月28日电（记者张淑惠 梁有昶）霍尼亚拉消息：第2批援所罗门群岛中国医疗队近日完成赴所西部省蒙达地区为期六天的专科义诊活动，得到当地民众和医务人员的高度认可。这是第2批中国医疗队今年3月到达所罗门群岛以来第3次赴外岛开展义诊活动。

中国医疗队医生在所罗门群岛西部省蒙达地区开展义诊活动。（第2批援所罗门群岛中国医疗队供图）

“我的右膝盖一直有疼痛的毛病，这是我第一次接受针灸治疗，感觉很不错，轻松多了。”蒙达居民瓦里亚鲁指着正被七八根银针“扎”着的右膝盖高兴地说：“我还希望（中国）医生能帮我扎一下背部和脖子。”针灸是中国医疗队义诊活动中最受欢迎的项目之一，现场排起了长队。有不少所民众从其他地区远道而来，希望能够得到中国医生的专业诊疗。“感谢中国医疗队来到所罗门群岛，你们来这里帮助了我们的社区，帮助了我们所有人！”一名当地患者真诚地表达了他的感恩之情。

所罗门群岛是最不发达国家之一，医疗卫生条件较为落后。西部省是所第一大省，岛屿密布，交通不便，医疗资源匮乏。应海伦娜·戈尔迪医院邀请，中国医疗队此次派出由7名队员组成的心内科、泌尿外科、肾内科、针灸科和临床检验学专家组成的医疗团队。六天的义诊活动共计为当地民众、华人华侨等提供医疗服务500余人次，开展教学培训和学术交流3场，并免费向当地民众发放药物。

海伦娜·戈尔迪医院负责人亨德里克·卡尼克医生对中国医疗队的专科服务和教学表示衷心感谢，表示中方捐赠的医疗器械和模拟人对医院未来重开护士学校和医院的临床教学有非常大的帮助。“我们非常感谢所中友好合作关系，并得益于此。我们非常感谢中国医疗队来到这里并提供帮助。”海伦娜·戈尔迪医院秘书长大卫· 加皮容功说。他表示，当地医院的基础设施陈旧，医疗人员、医疗用品以及药物严重不足，希望未来能够继续得到中国的援助。

中国自2019年同所罗门群岛建交后，于2022年初开始向所罗门群岛派出援助医疗队。第2批中国医疗队8名队员抵达所罗门群岛以来，竭力诊治当地患者，走进基层外岛义诊，推动中所医疗合作，积极造福当地民众。

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