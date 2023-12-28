中泰文化对话：“中国写意”艺术展亮相曼谷

人民网曼谷12月27日电（记者白元琪）为庆祝中国美术馆建馆60周年，中国美术馆与泰国国家美术馆联合主办的“中国写意——来自中国美术馆的艺术”展览于12月27日在曼谷举行开幕式。作为两国政府机构之间的重要合作项目，该展览旨在向泰国人民展示中国艺术家的珍贵当代视觉艺术作品，促进两国在文化艺术领域的合作。展览将持续至2024年2月18日。

开幕式上，中国驻泰国使馆临时代办吴志武、泰国文化部次长育帕、中国美术馆党委副书记张百成、泰国文化部副次长育提佳、驻泰使馆参赞常禹萌、泰国国家博物馆总馆长妮达雅等嘉宾出席。

本次展览专注于当代中国画、油画、雕塑、水彩创作，旨在展示写意精神和风格在当代的转化与创新。共有42位国内著名艺术家的63件精选作品展出，通过形、意、趣三个方面构建整体框架，呈现艺术家在传承中国传统艺术精髓的同时，灵活吸收西方艺术的审美趣味，形成独具特色的中国写意艺术魅力。

吴志武在致辞中表示，此次展示的优秀作品将给广大观众带来丰盛的精神飨宴和美好的心灵触动，不但可以使泰国朋友感受到作品中蕴含的中国精神、时代风格和文化自信，也为中泰两国人民心灵的对话搭建了一座特殊的艺术桥梁。他寄望通过更多丰富多彩的艺术交流活动，促进两国民众的相互了解与友谊，为“中泰一家亲”注入新的时代内涵。

泰国文化部副次长育提佳表示，中国美术馆和泰国国家美术馆作为两国重要的艺术机构，致力于收藏、展出珍贵的视觉艺术作品，并在视觉艺术领域进行公共教育、传播、研究和保护工作。两机构肩负着促进文化艺术领域国际合作与交流的责任，而本次展览将引导泰国观众重新认识和理解中国当代艺术，成为加强中泰文化交流的重要桥梁。

张百成在主旨发言中表示，中国美术馆作为中国国家级美术殿堂，肩负着重要的国际文化交流使命。在过去的十年里，中国美术馆积极响应人类命运共同体理念，通过一系列精彩的国际艺术展览促进了不同文明的互相借鉴，增进了各国人民之间的心灵沟通。他希望通过此次展览，泰国人民能更全面地了解当代中国艺术，深切感受中国人的精神风貌和艺术家的追求。他相信，这次展览将为未来两国艺术交流奠定坚实的基石。

最后，中泰嘉宾共同互赠礼物并一同参观了展览。

据介绍，“中国写意——来自中国美术馆的艺术”是中国美术馆的重要展览品牌，在法国、希腊、白俄罗斯、墨西哥、韩国、乌拉圭等国家的博物馆和美术馆成功展出，得到了业界和公众的广泛好评。

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