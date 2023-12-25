新华社北京12月25日电（国际观察）美国会对也门胡塞武装动手吗

新华社记者

美国日前宣布组建红海护航联盟，以应对也门胡塞武装在该水域对国际商船的袭击，并多次表示考虑对胡塞武装发动打击。胡塞武装则连续在红海袭击“关联以色列”的船只，并称若遭攻击，必将进行报复。

分析人士指出，巴以冲突延宕，外溢风险不断显现，红海水域紧张局势令人担心。不过，在是否对胡塞武装动手这一问题上，美国自身顾虑重重，盟友各有考量，军事介入恐以“防御性”姿态为主。

组建联盟

美国国防部长奥斯汀19日在巴林宣布组建联盟、执行代号为“繁荣卫士”的护航行动，以应对商船在红海水域频繁遭也门胡塞武装袭击。联盟成员包括英国、巴林、加拿大、法国、意大利、荷兰等国。美国国防部发言人帕特里克·赖德21日表示，截至当日已有20多个国家同意加入。

另据媒体报道，美军“艾森豪威尔”号航母战斗群已从波斯湾转移到亚丁湾，靠近胡塞武装活动的也门海岸。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，由以色列公司拥有或运营的，或悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织袭击的目标。美国近期多次表示，不排除对胡塞武装采取军事行动的可能性。

沙特阿拉伯政治分析人士阿卜杜拉·法拉杰认为，美国准备打击胡塞武装，一方面是展示对以色列的支持，另一方面也是为了保护美国及其盟友商船的安全。

红海航线是世界上最重要的航线之一。由于受到胡塞武装的袭击，众多欧洲石油公司的油轮和天然气运输船等选择绕道而行，国际油价和天然气价格纷纷上涨。分析人士指出，如果红海及其周边海域的危机扩大升级，国际供应链将遭受冲击，导致全球商品价格上涨。

针对美国组建联盟的举动，也门胡塞武装19日发表声明说，美国主导成立的多国部队无法阻止该组织对经过红海的“以色列船只”发动袭击。

不情不愿

美国《政治报》网站引述美政府官员的话说，多数参与该行动的国家不愿公开其参与的事实。有分析认为，这显示出在巴以冲突加剧地区紧张形势的背景下，该行动“敏感”。

美国《外交政策》杂志网站21日援引英国能源视线咨询公司地缘政治部门主管理查德·布龙泽的话说，护航联盟的构成情况及行动方案等细节模糊，持续引起外界困惑。这表明组建该联盟是个非常棘手的问题，很多国家不愿高调介入，也不愿在此问题上公开与美国站在一起。

据德新社报道，欧盟国家考虑出动配备防御系统的海军舰船为商船护航，但军事打击胡塞武装不在考虑之列。

在阿拉伯国家中，目前公开宣布参与美国联盟行动的只有巴林。分析人士认为，由于胡塞武装以“支持巴勒斯坦人民”为口号，阿拉伯国家普遍担心打击胡塞武装或导致本国民众不满。英国皇家国际问题研究所中东-北非项目主管萨纳姆·瓦基勒说：“对于大多数阿拉伯国家来说，这是一个令它们极度不自在和尴尬的时刻，它们不想被视为支持以色列对加沙地带的破坏或支持以色列的残酷策略。”

路透社报道说，美国官员一直不愿直言沙特和阿联酋不会参与这项海上行动。海湾地区知情人士说，沙特和阿联酋缺席是因为它们不希望与伊朗的紧张关系升级，或因为加入海上行动而危及也门和平进程。

埃及也未公开加入美国主导的多国护航部队。也门政府军前高级将领萨拉姆·阿斯巴希指出，埃及不希望护航行动变成和胡塞武装的直接冲突，把整个红海南端变成战区，这将对红海航运造成更大损失。

顾虑重重

分析人士指出，美军打击胡塞武装面临诸多不确定性。双方进行的是一场不对称的战争，美军付出高昂成本却不一定能取得理想战果；同时胡塞武装为报复可能加大对红海航线的袭击，进一步影响全球供应链。这些后果都是美国不得不考虑的因素。因此是否对胡塞武装发动打击，对美国政府来说绝非是一个容易的决策。

美国《纽约时报》23日援引美国政府也门事务特别代表伦德金的话说，美国担心打击也门胡塞武装将造成局势升级，乃至使更多国家卷入冲突，导致地区陷入更广泛的战争。

此外在花费问题上，美国《政治报》网站援引五角大楼的话说，击落胡塞武装无人机和导弹的成本越来越令人担忧，拦截一架造价2000美元的无人机，需要消耗至少一枚价值大约200万美元的防空导弹。

俄罗斯《观点报》网站文章认为，美国不大可能冒险对胡塞武装发动地面行动。文章援引阿拉伯问题专家、政治学家列昂尼德·伊萨耶夫的话说：“要想阻止胡塞武装，美国人、沙特人及其盟友必须开展真正的联合行动。但在乌克兰危机和加沙危机的背景下，这种行动是难以想象的，且不一定会有好结果。”（参与记者：邓仙来、王卓伦、胡冠、王尚、李芮）

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