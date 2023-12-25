人民网曼谷12月25日电 （记者孙广勇）12月24日，由泰国孔子学院（课堂）发展联盟指导、曼松德昭帕亚皇家师范大学与天素谛皇家大学联合主办、曼松德昭帕亚皇家师范大学孔子学院和天素谛皇家大学人文社会科学学院共同承办的第四届“泰国本土中文教师专业提升与职业发展”论坛在天素谛皇家大学成功举办。本次论坛聚焦泰国本土中文教师专业素质提升与职业发展、中文教育的在地化发展与教学质量的提升。来自国际中文教育领域的专家、学者、泰国孔子学院（课堂）联盟成员、泰国本土大中小学中文教师等200余人参加了本次论坛。

中华人民共和国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英，一等秘书王欢，泰国天素谛皇家大学校长甘雅班教授，泰国教育部基教委中文项目顾问吴泰湾等出席了开幕式。

天素谛皇家大学校长甘雅班教授为本届论坛致欢迎辞，她首先对与会专家、学者、教师代表表示热烈欢迎，并由衷的希望此次论坛能助力于建立一个高效的中文学习与交流平台。

冯俊英参赞在致辞中表示，中泰友好关系源远流长，人文领域的交流不断深化。近年来泰国中文教育事业取得了巨大的发展，这与各位在泰国本土中文师资水平提升方面所做的辛勤付出密不可分。希望此次论坛能够助力构建开放包容的国际中文教育格局，积极促进文明互学互鉴，共同推动世界多元文明繁荣发展。

世界汉语教学学会会长、天津师范大学国际中文教育发展研究院院长钟英华教授在视频致辞中表示，本土中文教师的发展是国际中文教育的重要命题，本届论坛集专家报告、公开课、工作坊研讨为一体，在论坛举办形式上有很大创新，希望大家能共同探讨新时期泰国中小学教学的新理念，一起集思广益为课堂教学提质增效。

本次论坛邀请了北京语言大学语言学及应用语言学博士、宋卡王子大学中文讲师世玉老师和泰国朱拉隆功大学教育学外聘专家、泰国华文教师公会理事、泰国华文教师学术组顾问邵力敏教授分别以《汉语课堂主动学习理论的组织原则》和《互动：让汉语课堂更有效》为题进行主旨发言。两位专家所呈现的前沿理论、独到见解为有效中文课堂的构建提供了新启示、新方法、新视野。

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