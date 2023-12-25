人民网约翰内斯堡12月24日电 （张茜）12月23日，延锋彼欧南非公司在比勒陀利亚的Soshangguve社区举行了一场捐赠仪式，向当地200余户社区贫困家庭进行捐赠，包括食用油、大米、面粉、冷鲜肉等在内的十余样生活必需品，此次活动是延锋彼欧持续践行企业社会责任的体现，旨在维护社区关系。

捐赠的生活物资。人民网 张茜摄

当地社区家庭领取物资。人民网 张茜摄

作为上汽集团旗下的汽车零部件公司，延锋彼欧是国内最大的一家以汽车外饰零件设计和制造为主营业务的企业，致力于为各大整车厂提供优质配套服务。近年来，延锋彼欧积极开拓海外市场，并成功承接南非宝马公司的业务，因此，延锋彼欧将建厂足迹拓展至南非，并进一步加强与当地社区的联系。

为此，延锋彼欧在南非比勒陀利亚Rosslyn区域投资建设一座全新的生产制造基地。该基地总占地面积达到5万平方米，并计划于2024年9月投产。这一举措将为当地创造超300个就业岗位，有力促进当地经济增长和提升社区的就业机会。

延锋彼欧南非公司总经理张鑫发言致辞。人民网 张茜摄

延锋彼欧南非公司总经理张鑫在捐赠仪式上发表讲话，他强调了公司对社区发展的承诺，并表示将持续关注当地居民的需求和问题，并用实际行动支持社区建设。他还提到，延锋彼欧南非公司将继续与Soshangguve社区成员保持紧密联系，为当地居民提供更多就业服务、技能传授等方面的支持。

延锋彼欧一直以来都注重与社区的良好合作关系，通过各种方式推动社区发展，为当地经济增长和就业改善做出了巨大贡献。这次在比勒陀利亚举行的捐赠仪式，再次凸显了延锋彼欧对社区发展的承诺。

延锋彼欧将继续秉持着企业社会责任的理念，致力于为社区提供支持和援助。作为中资机构积极践行落实习主席访问南非期间承诺，促进中南经贸交流，并通过与当地社区的紧密合作，将持续发挥积极作用，为共同创造更美好的未来而努力。

(责编：苏缨翔、张悦)