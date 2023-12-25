人民网北京12月25日电 （记者李欣怡）2023年底，RCEP产业合作委员会主席许宁宁就中国与东盟经贸合作走势进行了简要分析。许宁宁谈到，中国与东盟连续三年互为最大贸易伙伴，今年前11个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，与东盟贸易总值为5.8万亿元，增长0.1%，占外贸总值的15.3%。中国与东盟贸易占各自对外贸易总值比重提升，双方贸易在各自对外贸易中都发挥着重要支撑作用。东盟成为中国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资的主要投向地区。

许宁宁分析道，中国与东盟经贸合作在十个方面中不断深化。

一是需求上升。面对国际形势严峻、挑战增大，中国和东盟合作发展需求上升。在中国—东盟全面战略伙伴关系发展、高质量共建“一带一路”、东盟经济共同体建设等积极合作的带动下，中国—东盟相互经济融合度将更高，利益相关性将更强，以联动增长实现共同发展。

二是互联互通。双方互联互通日益密切，基础设施建设、交通、通关、经济走廊等领域的合作正为区域经济一体化提供越来越有利的条件。互联互通在支撑双方开发经贸互补性、拓宽合作空间中的作用增大。

三是产业合作。产业合作的重要性日渐凸显，加强产业规划沟通、产业政策协调、产业园区建设，正成为双方巩固发展产业链并增强其韧性、实现产业升级的有效举措。双方行业商（协）会的对接将日益活跃，并以其自身优势在双方产业合作中发挥越来越积极的作用。

四是贸易发展。双方贸易规模将更大发展，供应链将更加紧密，通过贸易发展吸引各种生产要素在区域内加速流动，贸易便利化合作更显重要，贸易结构正待进一步优化。双方服务贸易、电子商务的合作将释放出更多新商机。对企业善于用好多双边自由贸易协定、提高开发市场能力的要求日增。

五是投资合作。投资合作正呈热势，双向投资将有更快增长尤其是中国企业在东盟投资方兴未艾，投资市场将不断开放，构建便利、透明及公平的投资环境日显重要。确保运营好双方重大投资项目合作突显重要。数字经济、绿色经济、新能源、可持续发展正成为投资热点。中国企业在东盟国家投资利用其对外贸易政策开拓更广阔的国际市场势头不减。

六是领域合作。领域合作将更加全面、深入展开，海关、商检、金融、科技、标准、知识产权、环保等领域合作将日益密切。金融合作在双方经济增长和合作中的稳定器、催化剂作用日益增强。

七是次区域合作。澜沧江—湄公河流域各国合作对次区域经济发展、对东盟共同体建设、对提升地区合作的整体水平，正在发挥越来越积极的促进作用。

八是制度型开放。中国—东盟自贸区升级、RCEP建设，以区域经济一体化应对挑战、促进发展正彰显作用。市场开放惠及中小企业发展日受关注。制度创新需要企业创新经营，对企业提高国际合作素质要求日益上升。双方制度型开放为地方实施开放发展正在构建更为有利条件。

九是人文基础。增进人文交流与合作，构建有利的社会基础，在促进双方共同经济增长中的作用日显重要。双方旅游、文化、教育、体育、青年、媒体、智库等合作将不断丰富，并将深入展开，同时带来旅游经济、文化产业、教育产业等新商机。

十是政和商通。政治互信作为实现双方共同经济增长的前提条件将更为重要。双方政治关系越紧密、政治互信度越高，经济合作带来的发展成果就越大，政经互动互促将获得有效的共赢发展。共同建设好地区和平、安全、繁荣、美丽、友好家园的意义日显重大。

许宁宁表示，中国与东盟国家一道，坚持共商共建共享原则，携手构建更高韧性的产业链供应链体系，着力提升经贸合作水平，将共同推进中国—东盟共建“一带一路”高质量发展不断取得新的更大成效。

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