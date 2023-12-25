新华社开罗12月25日电（国际观察）全球七大地区2023回眸|中东：在和解与冲突之间挣扎

新华社记者陈梦阳

和解与合作、灾害与冲突、增长与衰退……2023年的中东地区呈现复杂图景，折射出该地区希望与挑战同在,活力与困顿并存。

沙伊复交引领地区和解

2023年，和解与合作是中东局势的显著特点，表明中东国家自主性越来越强。

在中国斡旋下，沙特和伊朗今年3月在断交七年后同意恢复外交关系。这对中东地区的宿敌实现复交震惊世界。沙伊关系随后不断升温，双方重新互设使领馆，伊朗总统莱希还赴利雅得参加11月11日举行的阿拉伯-伊斯兰国家领导人联合特别峰会，这是2012年以来伊朗总统首次访问沙特。

中东国家2023年在地区和解进程中取得一系列进展：以色列同阿联酋签署其与阿拉伯国家的第一个自贸协定；土耳其与埃及多年来首次派出部长级官员互访；卡塔尔与巴林、阿联酋宣布恢复正式外交关系；叙利亚被暂停十多年的阿拉伯国家联盟（阿盟）成员资格得到恢复。在以和解和团结为主题的第32届阿盟峰会上，沙特王储兼首相穆罕默德在发言中强调，和平、团结、合作和建设符合阿拉伯国家人民的利益，“我们不会让本地区成为冲突地区”。

2023年，中东国家在国际和地区多边组织和合作机制中发挥的作用不断增强。伊朗正式加入上海合作组织，埃及、沙特、阿联酋和伊朗受邀加入金砖国家合作机制。

复旦大学中东研究中心学者邹志强认为，2023年中东局势呈现前所未有的缓和势头。虽然由于爆发新一轮巴以冲突，中东和解进程暂停下来，但不会一直停下去，总体缓和、局部动荡的趋势不会根本改变。

冲突灾害造成严重后果

2023年，中东发生多起严重自然灾害和武装冲突，严重冲击地区稳定和发展前景。

2月6日，土耳其南部靠近叙利亚的边境地区发生强烈地震，导致逾5万人遇难，数以百万计民众无家可归，仅在土耳其国内造成的损失就高达约1000亿美元。9月8日，摩洛哥发生强烈地震，造成2900余人死亡，5000余人受伤。两次大地震造成巨大人员伤亡和财产损失，灾后重建目前仍在继续，不少灾民至今无法返回家园。

武装冲突更让2023年的中东地区笼罩在阴影之下。4月15日，苏丹首都喀土穆爆发激烈冲突，苏丹武装部队和苏丹快速支援部队发生交火，冲突延续至今。10月7日，以色列和哈马斯在加沙地带爆发大规模武装冲突，已造成巨大人员伤亡。巴以问题再次成为国际社会高度关注的焦点。巴以新一轮冲突使地区局势骤变，打乱了以色列与其他阿拉伯国家及土耳其等国的和解进程。

此外，伊朗核问题、也门内战、黎以及叙以边境冲突、土耳其越境打击库尔德工人党武装等不稳定因素，依然困扰着中东地区。

多国经济发展陷于低迷

2023年，受多重内外因素影响，除阿联酋和沙特外，中东多国经济增长乏力，陷于低迷。

近日，全球最大单体光伏电站艾尔达芙拉光伏电站在阿联酋阿布扎比市落成。该电站每年产生的电力足够维持20万户家庭用电，将减少二氧化碳排放量达240万公吨。这个项目再次体现了阿联酋这个石油天然气资源丰富的海湾国家实现能源多元化和绿色发展的决心。

以摆脱对石油收入的依赖和实现多元化增长为目标的沙特“2030愿景”正逐渐从蓝图变为现实。国际货币基金组织近期发布的一项报告认为，沙特目前正处于经济增长强劲时期，财政情况良好。

但与此同时，地区其他国家，如埃及、土耳其、黎巴嫩、叙利亚、伊朗等，则饱受货币大幅贬值、通货膨胀严重、失业人数激增之苦。黎巴嫩镑、埃镑、土耳其里拉等中东国家货币兑美元汇率屡创新低。此外，巴以新一轮冲突沉重打击了双方的经济，同时令埃及、约旦、黎巴嫩、伊朗等周边国家经济雪上加霜。

世界银行10月公布的预测数据显示，预计2023年西亚和北非地区经济增速将急剧下降，将从2022年的6%降至1.9%左右。

上海外国语大学中东研究所副教授赵军认为，受油价低迷导致石油减产、全球金融环境紧张、美联储持续加息以及乌克兰危机持续导致粮食等大宗商品和原材料价格上涨等因素的影响，加上地区局部动荡仍在继续，中东多个国家的经济低迷局面短时间内恐难扭转。

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