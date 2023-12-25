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我与中国（四）

“当代阿倍仲麻吕”小岛康誉：新疆是我的第二故乡

孙璐 叶习民 许可
2023年12月25日15:34 | 来源：人民网-国际频道
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在日本，有一位传奇僧侣。他1966年创办宝石公司，经过26年的发展，公司成为拥有161家分店的上市企业，在经营势头最旺的时候他却于1987年削发为僧。他面貌慈善，笑容可掬，看起来就是位普普通通的日本老人，很难想象他身上竟有一大串与中国相关的头衔：新疆维吾尔自治区人民政府文化顾问、乌鲁木齐荣誉市民、新疆大学名誉教授、清华大学客座研究员、中国历史文化遗产保护网理事长、中日共同尼雅、丹丹乌里克遗址学术考察日方队长。他便是被誉为“当代阿倍仲麻吕”的小岛康誉。

小岛康誉介绍自己到访新疆的所见所闻。视频截图

小岛康誉介绍自己到访新疆的所见所闻。视频截图

目睹新疆40年巨大发展 沙漠变“希望之海”

小岛首次“遇见”新疆是在1982年。当时，他为了购买宝石而赴中国参加广交会。其间，听闻新疆出产各色宝石，便动身前往“寻宝”。虽然业务进展平平，但新疆的世界文化遗产深深地打动了他，新疆人民的热情好客也给他留下了深刻的印象。从此，小岛与新疆结下不解之缘。此后40多年，他到访新疆多达150余次。他说，“新疆是我的第二故乡”。

在与新疆结缘的这40多年间，小岛目睹了当地翻天覆地的变化。他感叹道，塔克拉玛干沙漠以往被称为“死海”，而如今变成了“希望之海”，不仅开通了3条横穿沙漠的道路，还建成了环绕沙漠的铁道。新疆的城市面貌焕然一新，人们的生活也越来越富裕。

推动中日联合考古 取得丰硕考察成果

1986年，小岛前往克孜尔石窟，当即被这一文化遗产所吸引，随即参与到协助考察的工作中。其间，他又从新疆文化厅得知，新疆还有尼雅遗址和楼兰古城这两处重要的文化遗产，尤其是尼雅遗址规模较大，但尚未进行基本考察。于是，他便提议中日联合对尼雅遗址进行科学考察。

1988年，考察正式启动。经过7年的努力，尼雅遗址于1995年出土了著名的“五星出东方利中国”汉锦。这一成果被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

此后，小岛又参与了对丹丹乌里克遗址的考察。在这里，考察人员发现了被誉为“西域蒙娜丽莎”的珍贵壁画，该壁画被一些研究者认为是日本法隆寺金堂屈铁盘丝画法的源头。这一成果，也见证了中日文化源远流长的交往历史。

小岛康誉展示自己书写的“五星出东方利中国”。视频截图

小岛康誉展示自己书写的“五星出东方利中国”。视频截图

帮助新疆育人 收获新疆人民的感谢

小岛认为，人创造社会、创造国家、创造文化，所以育人尤为重要。因此，在新疆开展文化遗产联合考察的同时，他从1986年开始为新疆大学的学生提供奖学金。奖学金最初启动时为每月25元，当时基本上可以满足1个人1个月的生活费。迄今为止，已有约4500名大学生获得了来自小岛的奖学金资助。

另一方面，为了促进新疆文化发展，培养文化人才，1998年小岛又设立了“小岛康誉新疆文化·文物事业优秀奖”，陆续向约400人颁发了此奖项。

小岛为新疆所作的种种贡献，使他成为在新疆最有名也最受尊敬的外国人之一。他回忆道，有一次在新疆乘坐出租车时被司机认出，到达目的地后执意不收车费。司机称自己的妹妹在新疆大学领取了小岛奖学金，理应表示感谢。最后，司机收下了小岛签名的名片。

鼓励当代年轻人 积极参与国际交流合作

如今，小岛与新疆的交往已逾40年。他为新疆作出了许多积极的贡献，先后获得了中国全国人大环境与资源保护委员会颁发的荣誉证书、中国文化部颁发的“文化交流贡献奖”、乌鲁木齐市授予的“荣誉市民”称号、中国人民对外友好协会授予的“人民友好使者”称号等。2001年，新疆维吾尔自治区人民政府隆重举办了“小岛康誉先生来新疆20周年纪念大会”，2011年再次举办了“小岛康誉投身新疆文化文物事业30周年纪念座谈会”，2023年9月又举办了“纪念小岛康誉新疆活动40年演讲会”。

这些使小岛深深感受到，不仅是他热爱新疆，包括新疆各族人民在内的中国人民也对他给予了充分的理解和肯定。这种相互理解、相互尊重，成为他40年如一日开展促进日本与新疆交流的动力。

小岛说，“世界上约有200个国家，据称有3000至4000个民族，虽然大家在文化、历史和语言方面各不相同，但必须致力于相互尊重，相互理解”。他认为，21世纪是国际合作的世纪，希望年轻人能够意识到国际合作的重要性，从力所能及的小事做起，进而参与到国际合作这项大事业中。

(责编：贾文婷、常红)

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