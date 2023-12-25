新华社瓦莱塔12月25日电 综述：欧洲这个圣诞购物季“寒意”阵阵

新华社记者 陈文仙

圣诞节到来之际，欧洲各国主要商业街、市中心广场彩饰高悬、装扮一新。不过，由于通胀压力、经济发展前景黯淡，欧洲今年的圣诞购物季“寒意”阵阵，人们对圣诞消费普遍持谨慎态度。

在波黑南部莫斯塔尔市中心的圣诞集市上，圣诞装饰和流行音乐烘托着节日氛围。“现在物价真的太高了，尤其是食物等支出，让我们倍感压力。”正和家人一起逛集市的瓦妮娅·米洛维奇坦言，出去旅游开销太大，不如在家和家人一起过圣诞。

在莫斯塔尔古桥旁一家百年铜饰品店里，老店主正在制作手工铜盘纪念品。店员表示，虽然圣诞期间游客较冬季平时多一些，但真正掏钱买纪念品的人并不多。“新冠疫情、俄乌冲突发生以来，经济很不景气，对未来我们也不抱太高希望。”

瑞典首都斯德哥尔摩的主街熙熙攘攘，带着女儿购物的佩特拉·约翰逊对记者说：“我们不会像往年那样买那么多圣诞礼物，花费可能会减少30%左右。”

“我没有特别的圣诞假期计划，就在萨格勒布与家人一起度过。生活成本上涨给我们带来了巨大压力，我们对物价感到担忧。”克罗地亚首都萨格勒布市民博日察·科什恰克一脸无奈地对记者说。

英国家庭也同样捂紧“钱袋子”。英国国家统计局调查显示，46%的受访者表示会减少圣诞食品或礼物支出。毕马威英国零售业主管保罗·马丁表示，今年圣诞购物季销售增长缓慢，生活成本危机影响到许多家庭的圣诞节支出，零售商将不得不开展长期且有针对性的折扣活动。

虽然近期能源价格回落，欧洲通胀率有所走低，但食品价格依然处于高位。欧盟统计局数据显示，11月欧元区通胀率降至2.4%，但食品和烟酒价格涨幅仍居高不下。欧洲央行日前预计，欧元区2023年通胀率为5.4%。

据荷兰新闻网站NU.nl日前发布的一份调查报告，荷兰圣诞节相关商品价格较去年同期明显上涨，圣诞花环和罐装炖肉价格上涨约14%，瓶装红酒价格平均上涨约31%。一名读者留言说，以前在超市购物可以随心所欲，如今却不得不开启“求生模式”，不仅只买必需品，而且总在寻找优惠商品。

在德国，为读者汇总“圣诞省钱秘笈”成为许多媒体的重要工作。德国市场研究机构捷孚凯近期发布报告显示，四分之三的德国低收入家庭打算节省圣诞食品开支。德国消费者组织联合会近期发布报告说，2023年11月德国食品价格与2021年6月相比涨幅接近30%，几乎每个食品类别价格都大幅上涨，对居民生活造成广泛影响，“特别令人担忧”。

民众缩减开支的同时，欧洲各国经济发展前景也存在较大不确定性。欧盟委员会11月发布2023年秋季经济展望报告，下调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期，预测2023年欧盟和欧元区国内生产总值增长率均为0.6%，2024年欧盟经济增长1.3%，欧元区增长1.2%。

作为欧洲最大经济体，德国经济目前几乎处于停滞状态。德国联邦经济和气候保护部此前预测，今年该国经济将萎缩0.4%，明年增长1.3%。德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔对记者表示，高通胀和未来的不确定性正影响家庭支出意愿，明年德国很可能不会出现显著的经济增长。

克罗地亚经济学家泽利科·霍多尼同样持悲观态度。他对记者说，欧洲经济陷入严重危机，尤其是德国和意大利。克罗地亚主要与这些国家进行商业往来，明年包括克罗地亚在内的欧洲经济体难有明显复苏。（参与记者：李学军、单玮怡、黄泽民、殷晓圣、和苗、王丽丽、王湘江）

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