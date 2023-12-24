人民网里约热内卢12月23日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月23日，由陕西省政协副主席杨冠军率领的陕西省政协友好代表团到访巴西里约热内卢的巴西华人文化交流协会会馆，与里约侨界举行座谈。中国驻里约热内卢代总领事王尉育、巴西中国友好协会主席恩里克·库托·诺布雷加，以及巴西华人文化交流协会主席上官建峰等里约主要侨团代表出席座谈会并发言。

杨冠军表示，地方合作是中巴双边合作的重要组成部分，此次代表团巴西之行与巴西帕拉伊巴州政府各部门进行了深入务实交流，探讨了两省州在教育、经贸、科技等领域合作的可能性。陕西省未来将不断扩大与巴西地方之间的友好交流，聚力开放发展，增进民心相通。杨冠军希望里约侨胞为陕西省与巴西地方之间的合作牵线搭桥，进一步增进两国地方之间的友谊与合作，并希望里约侨胞能够去陕西走一走，看一看，认识陕西、了解陕西、感知陕西。

陕西省政协副主席杨冠军（中）在座谈会中致辞。 人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，代表团的到来展现了陕西省对统筹、利用国内国际两个市场、两种资源，做好改革开放这篇大文章的政治站位和远见卓识。王尉育号召里约侨胞们利用此次座谈机会，与代表团一行进行深入交流，为陕西省的经济发展出谋划策，并表示中国驻里约总领事馆将继续全方位开展工作，推动中国与领区各领域合作取得更多实实在在的成果，不断增进两国人民的相互了解和友谊，为中巴关系发展注入新动力。

中国驻里约热内卢代总领事王尉育（中）在座谈会中致辞。人民网记者 陈海琪摄

诺布雷加介绍了巴西中国友好协会建会以来长期推动巴中两国人民友谊所取得的重要成果，希望与里约华侨华人以及包括陕西省在内的中国地方省份开展更多务实合作，组织代表团互访等多种交流活动，增进巴中两国各界之间的相互了解，建立互信，发展友谊。

巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加（中）在座谈会中发言。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰表示，巴西华人文化交流协会成立二十多年来，立足里约当地，密切团结侨胞，坚持融入和回馈当地社会，不断传播中华文化，助力中巴友好。此次代表团的到来为里约和陕西之间开拓了更加广阔的交流合作渠道，巴西华人文协将以此为契机积极作为，努力当好陕西省的形象大使，助推陕西走进巴西。

巴西华人文化交流协会主席上官建峰（中）在座谈会上发言。人民网记者 陈海琪摄

在座谈会上，巴西里约中国和平统一促进会会长林非凡、里约华人联谊会代会长何双莲、巴西中国和平统一促进会代会长张颖、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等纷纷畅所欲言，建言献策。侨领代表们表示，希望能进一步密切与陕西省各界的联系，发挥里约侨界联系广泛的优势，推动巴西与陕西省在贸易和文化方面的合作与交流，以实际行动为中国式现代化贡献力量。

会后，代表团成员、咸阳市政协主席李晓静向与会嘉宾介绍了非物质文化遗产剪纸和农产品等陕西特色产品，并欢迎社会各界朋友参观访问咸阳，了解这座充满活力和机遇的城市。

代表团成员、咸阳市政协主席李晓静向与会嘉宾介绍了陕西的特色产品。人民网记者 陈海琪摄

(责编：曹欣悦、刘慧)