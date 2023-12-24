人民网华盛顿12月23日电 （记者李志伟）联合国消息：12月22日，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵大使在联大决议通过后表示，中国推动春节成为联合国假日，是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动。春节正式成为联合国假日，充分展现了中华文明的传播力影响力，将有力促进世界不同文明的交流互鉴，积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。联大决议将春节确定为联合国假日，得到了联合国会员国和联合国秘书处工作人员的热烈欢迎和踊跃支持。

联合国网站指出，随着联大最新决议的通过，农历新年有望成为联合国的第八个浮动假日。联合国总部和其他工作地点的联合国机构将避免在每年这一天举行会议。

据悉，联合国除了东道国的重要法定假日外，可由联大通过决议，把世界范围内广泛庆祝的节日确定为联合国假日，在当天尽量避免安排会议活动。联合国秘书长每年都在春节发表贺辞，向中国及所有庆祝春节的各国人民致以节日问候和祝福。

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