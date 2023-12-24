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中国建筑在阿联酋发布“鲁班工匠计划” 

2023年12月24日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月23日电（记者任皓宇）近日，中国建筑在阿联酋举行“鲁班工匠计划”发布仪式。

发布仪式现场。中建中东供图

发布仪式现场。中建中东供图

“鲁班工匠计划”是由中国建筑推出的一项可持续发展品牌项目。据介绍，中建中东中东公司在阿联酋国别市场如期建设“鲁班学院”，以中国建筑“一带一路”劳动者技能与素质提升站为依托，开展建筑理论知识类、行业前沿分享、管理能力类、技能实操类、合规经营类、安全生产类、语言培训类、文化交流类等培训，帮助属地员工提高实际业务能力和跨文化交流能力。目前已组织举办153场次培训活动，覆盖人数达10000余人。

阿联酋政府机构塔克迪尔奖公共关系部经理马克图姆·本·哈米德表示，中国建筑是中东地区最具影响力的建筑总承包公司之一，拥有数量庞大的雇员和劳务人员。很高兴看到中国建筑能够坚持属地化用工，主动承担企业社会责任，持续带动阿联酋从业人员就业。期待看到中国建筑推出的“鲁班工匠计划”促进阿联酋建筑行业实现可持续发展，为阿联酋政府“We The UAE 2031”愿景作出新的、更大的贡献。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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