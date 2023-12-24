人民网阿斯塔纳12月23日电（记者李强）12月22日，哈萨克斯坦欧亚大学孔子学院在阿斯塔纳北京大厦举办了“汉语风采 中哈同欢”2024年阿斯塔纳中文盛典暨元旦联欢会庆祝活动。中国驻哈萨克斯坦大使馆公使衔参赞邢芳芳，哈萨克斯坦欧亚大学副校长库尔曼卡里耶娃，欧亚大学孔子学院中方院长杨雷，哈萨克斯坦欧亚资源集团（ERG）、中建六局交通建设公司哈萨克斯坦轻轨项目、中哈传统医学中心等机构代表共200余人参加庆祝活动。

中国驻哈萨克斯坦大使馆公使衔参赞邢芳芳致辞。人民网记者李强摄

邢芳芳指出，中哈是友好邻邦，汉语是世界上使用人数最多的语言。欧亚大学孔子学院自2007年成立以来，积极参与哈萨克斯坦汉语普及工作，为促进中哈文明互鉴、增进两国人民友谊、强化人类交往基础做了大量卓有成效的工作，成为中哈文化交流合作的重要平台。青年是中哈关系的未来和希望，希望广大哈萨克斯坦青年学好汉语，多去中国看看。相信中哈两国青年一定会抓住两国发展振兴和中哈关系健康发展难得的历史机遇，共同致力于谱写中哈关系新篇章。

活动现场。人民网记者李强摄

库尔曼拉利耶娃说，教育是一个国家发展的基石，语言学习也是促进两国交流的重要途径。学习中文不仅可以帮助我们更好地了解中国的文化和历史，还可以扩大我们的国际视野，为我们的未来发展打下坚实的基础。作为中哈两国交流的重点基地，欧亚大学会继续加强与中国的交流，深化中哈友谊，共同推动两国之间的合作与发展，并衷心希望孔子学院能够在中哈两国的共同努力下取得更大的发展，为中哈两国的友谊添砖加瓦。

活动现场。人民网记者李强摄

杨雷表示，2023年孔子学院全体教职员工努力工作，圆满地完成了500多名学员的教学任务，还举行了50多次文化推广活动，接待了中哈60多个各级各类代表团访问。孔院学员在23年哈萨克斯坦全国“汉语桥”中文比赛中荣获9项大奖，连续三年获得少儿组冠军。孔子学院还积极协助哈国67学校、26学校等与中国大中小学就“优质生源基地”、“友好合作学校”等方面开展合作，支持中国-哈萨克斯坦传统医学中心工作。除教学工作外，孔子学院还与哈国ERG能源集团、中建六局等企业合作，开启了校企合作、中文+职业技能人才培养和促进就业等各方面的工作。这些成绩的取得离不开中国驻哈使馆、欧亚大学、西安外国语大学领导的支持和帮助。希望能在今年成就基础上百尺竿头更进一步，在今后的工作中取得更大的成就。

活动期间，18名孔子学院的学员并授予“优秀学员”和“院级优秀学员”证书和奖品，孔院师生和来自多个合作院校的中文学习者还现场表演了精彩纷呈的歌舞节目。

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