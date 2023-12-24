新华社摩洛哥马拉喀什12月23日电（记者霍晶）摩洛哥和萨赫勒地区国家布基纳法索、乍得、马里、尼日尔的外长或代表23日在摩南部城市马拉喀什举行部长级协调会，讨论提升萨赫勒地区国家通联大西洋的便利性和区域互联互通。

本次协调会围绕摩洛哥国王穆罕默德六世此前提出的相关倡议展开。11月6日，穆罕默德六世在一次公开讲话中说，希望发起一项国际倡议，提升萨赫勒地区国家通联大西洋的便利性，对相关国家基础设施和通信网络进行升级，并表示摩洛哥愿意在基础设施建设方面向有关国家提供帮助。

根据23日协调会后发表的公报，与会者在发言中表示，相关倡议有助于萨赫勒地区的内陆国家通联大西洋，从而为各国经济发展和基础设施互联互通创造机会。与会各方同意将在本国设立国家级工作组，促进该倡议落实。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的狭长地带，近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。该地区的布基纳法索、乍得、马里、尼日尔均为内陆国家。

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