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短评：当春节走向世界——从联合国过“年”说起

2023年12月24日09:12 | 来源：新华网
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新华社北京12月23日电 题：当春节走向世界——从联合国过“年”说起

新华社记者许苏培

当地时间22日，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。决议的通过，将赋予这一传统佳节更多世界性，推动春节丰富文化内涵的广泛传播，促进世界不同文明的交流互鉴。

作为中国最重要的传统节日之一，春节如今已走向世界。许多国家和地区把春节作为法定节假日，全球约五分之一的人口以不同形式庆祝春节。一些国家政要、国际机构领导人在农历新年发表祝词，已成为春节期间的“固定节目”。春节，已不仅是中国的，更是世界的。

1月22日，英国伦敦特拉法加广场举行春节庆典，庆祝兔年新春佳节。新华社记者李颖摄

1月22日，英国伦敦特拉法加广场举行春节庆典，庆祝兔年新春佳节。新华社记者李颖摄

春节，有着丰富的文化内涵，传承着和平、和睦、和谐等中华文明理念，也承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等全人类共同价值。中国推动春节成为联合国假日，是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动。春节正式成为联合国假日，积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念，必将有力促进世界不同文明的交流互鉴。

1月20日，美国纽约世贸中心一号楼亮起中国春节主题灯光。新华社发（周焕新摄）

1月20日，美国纽约世贸中心一号楼亮起中国春节主题灯光。新华社发（周焕新摄）

春节走向世界的背后，是日益提升的中华文化影响力。放眼全球，动荡、战乱等种种问题持续困扰世界，单边主义、保护主义和霸凌行径大行其道。中华文化秉持“以和为贵、和而不同”的价值取向，追求“和衷共济、和合共生”的高远理想，推崇不同国家、不同文化“美美与共、天下大同”，主张“民胞物与、协和万邦”……这些都为回答世界之问提供了重要启示。

1月22日，加拿大温哥华唐人街举行第48届春节大巡游，吸引数万民众到场观看，共同庆祝兔年新春佳节。新华社发（梁森摄）

1月22日，加拿大温哥华唐人街举行第48届春节大巡游，吸引数万民众到场观看，共同庆祝兔年新春佳节。新华社发（梁森摄）

春节，寓意春天的开始，饱含人们对万象更新的期盼。在21世纪国与国日益相互依存、命运与共的时代背景下，世界拥抱春节，也在期待拥抱一个更加美好的明天。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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