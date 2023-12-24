新华社纽约12月23日电 （国际观察）全球七大地区2023回眸｜美国：制度困境加剧矛盾对立

新华社记者

2023年的美国，民主、共和两党呈极端对抗之势，美式民主失能失序加重；经济依仗美元霸权暂避衰退之险但仍有隐忧；拜登政府在乌克兰危机、巴以冲突上的“双标”在国际国内广受诟病；社会分裂与民意对立呈加剧之势，民众焦虑和不安全感强烈。

政治制度功能失调加重

这一年，美国两党斗争激烈，同一个党内部也严重分裂。出于对选举的算计，两党在诸多问题上闹剧频出，不断刷新民众对美式民主体制的认知下限。

美国前总统特朗普因涉嫌不当处理涉密文件等遭指控，成为美国历史上首位被刑事起诉的前总统；现任总统拜登之子亨特·拜登面临税收和枪支等方面的指控，是美国在任总统的子女首次遭刑事起诉。拜登本人则于12月13日遭美国国会众议院发起弹劾调查，在大选年即将开启之际两党之间的斗争持续升级。

这是2023年10月3日拍摄的美国华盛顿国会众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡的直播画面。新华社记者刘杰摄

美国国会政党内斗日趋“白热化”。1月，共和党众议员麦卡锡经历15轮投票勉强当选众议长，履职仅9个月后就被迫下台，成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长。

美国知名经济学家杰弗里·萨克斯对新华社记者表示，美国政治机构不能有效运作，功能失调越来越严重，主要原因在于美国政治被富人、大企业、特定利益集团的竞选资金所腐蚀，导致国会和白宫寻求的政策脱离公众利益，公众对政府的信心处于历史低点。

美国皮尤研究中心最近一项调查显示，大多数美国人认为美式选举沦为金钱政治，美国政治进程正在由特殊利益集团主导，政客深陷党派斗争，自私自利且效率低下，选民在投票之后对国计民生重要事务几无发言权。86%的美国人认为，共和党人和民主党人更专注相互争斗，而非解决问题；63%的人对美国政治制度的未来没有信心。

经济暂时避险但仍脆弱

目前看来，美国经济暂时躲过了此前经济学家们普遍预测的衰退风险，但能否真正实现“软着陆”还有待观察。

2023年美联储通过一系列加息、缩表行动，推动通胀水平继续下降，但通胀水平仍高于其2%的长期目标。美联储激进加息还一度引发美国金融动荡，祸及欧洲，多家美欧银行关门。

美联储加息吸引资金大量回流美国，为私人领域投资提供支持。随着对美联储明年开始降息预期的逐渐升温，表现强势的美元已经呈现走弱势头，国债收益率明显回落。

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼说，今年美联储似乎成功对抗了通胀，但政治失灵让联邦赤字上升、公共财政走上不可持续道路，年初的地区性银行危机可能是明年出现更多金融震荡的先兆。

尽管居民消费价格指数（CPI）同比涨幅从年初的6%以上降至近3%的水平，在物价持续高企的情况下，美国中低收入阶层民众仍承受着沉重的经济负担，动用养老金支付账单者大有人在，社会贫富分化继续扩大。不少专家将美国此轮经济复苏称为“无感复苏”。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特告诉新华社记者，高昂的价格伤害了消费者利益，也损害了公众对美国政府经济政策的信心。

外交政策“双标”广受诟病

2023年，乌克兰危机延宕不止的同时，新一轮巴以冲突大规模爆发。这对在中东地区长期采取维护自身霸权政策的美国而言，无异于一起“灰犀牛”事件。拜登政府原有的外交议程受到冲击，其对两场冲突的应对之策明显“双标”，在国际和国内广受指责，面临内政外交压力。

白宫无休止地向乌克兰提供军援受到共和党人猛烈攻击，国会“援乌疲劳症”凸显。美国盖洛普咨询公司11月公布的民调显示，有41%的美国人认为美国在帮助乌克兰方面做得过多，比今年6月的29%增加了12个百分点。

新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带已有超过两万人死于战火，停火止战成为国际社会的主流呼声。多年来自我标榜为“人权卫士”的美国，不仅向中东地区增派军事力量，向以色列提供大量军事支持，还多次阻挠联合国安理会通过相关决议，在国际社会招致广泛批评。

这是12月8日在位于纽约的联合国总部拍摄的联合国安理会会议现场。美国当天否决了联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩摄）

随着巴勒斯坦民众陷入深重的人道主义灾难，美国国内反对政府偏袒以色列的声音也在加大，美国年轻人和少数族裔对巴勒斯坦的同情度不断上升。美国近来多项民调结果显示，大多数年轻选民不赞同拜登政府对巴以冲突的处理方式，可能对拜登谋求连任的选情构成冲击。

社会弥漫焦虑不安情绪

这一年，枪患、种族矛盾、非法移民、毒品泛滥等美国社会长期存在的问题没有出现改观，反而愈加严重。

据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，美国枪患形势依然严峻。截至12月20日，今年各类枪支暴力事件已在美国造成41623人死亡。

新一轮巴以冲突加剧了美国民众已有的对立和社会撕裂。反犹主义和“伊斯兰恐惧症”进一步蔓延，持不同立场的民众举行抗议示威，仇恨犯罪数量激增。

出于党派利益考量，共和党控制的“红州”政府持续向民主党控制的“蓝州”运送越境的非法移民，令华盛顿特区、纽约和波士顿等民主党主政地区疲于应付。今年9月以来，美国与墨西哥边境涌现新的移民潮，迫使拜登政府转变立场，允许修建边境墙。

洛杉矶、纽约和旧金山等城市犯罪率上升。不法分子聚众快速偷盗或抢劫零售商店和超市，违法案件层出不穷。

多数美国民众对国家发展前景感到焦虑和不安。最新的“里根国防调查”显示，高达70%的人认为美国正走在错误的道路上。（记者杨士龙、刘亚南、兴越、熊茂伶、邓仙来）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)