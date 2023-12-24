本报记者 张博岚 刘军国

7月21日，墨西哥留学生在位于新疆克拉玛依市的祝融航天科普基地沉浸式感受中国航空航天数字化成就。

本报记者 张博岚摄

当前，全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，网络信息技术日新月异，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局，互联网成为影响世界的重要力量。中国持续深化网络空间国际交流合作，致力于与国际社会各方建立广泛的合作伙伴关系，共同推动构建网络空间命运共同体，让更多国家和人民共享互联网发展成果。

顺应时代之变、回应世界之需的中国方案

11月8日至10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行。共有来自126个国家和地区的1800多位嘉宾参加本次峰会，围绕“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”主题，聚焦互联网衍生出的数字世界，纵论数字技术发展的未来趋势，谋划以数字合作推动全球发展、促进人类福祉的美好愿景。2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会上，来自47个国家和地区的580余家企业线上线下联动参展，近百场新产品新技术发布活动展示了人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品。

世界互联网大会乌镇峰会连续成功举办10年，是在中国举办的规模最大、层次最高的互联网大会，也是世界互联网领域盛况空前的高峰会议。克罗地亚通信和计算机专家伊戈尔·拉克蒂奇表示，众多国际机构和人员参加在中国召开的世界互联网大会，讨论如何共同应对未来的挑战，这对国际社会在互联网领域加强合作、促进发展和完善治理都非常重要。

10年来，世界互联网大会乌镇峰会用一项项成果推动构建网络空间命运共同体。巴西互联网指导委员会董事会成员拉斐尔·伊万格利斯塔说，构建网络空间命运共同体理念得到广泛认同，“互联网是全人类共有的，其发展要围绕‘共同’这个概念。只有这样，大家才能建立一个共同的网络社会，联手解决互联网领域相关的问题。”

世界互联网大会乌镇峰会稳步推进交流互鉴、合作共赢，不断探寻携手构建网络空间命运共同体的时代答案。11月7日，2023年“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动举行。“13项精品案例从多元角度，展示了各方对构建网络空间命运共同体理念的积极响应与深刻践行。”世界互联网大会秘书长任贤良说。

巴基斯坦“读懂中国”论坛理事长扎法尔·马赫默德说，在新技术、新形势下，如何让互联网更好造福人类而不是产生负面作用，更好推动构建网络空间命运共同体，是特别需要思考的问题。2023年世界互联网大会的主题就体现了共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段的追求。

让互联网发展成果更好造福全人类

弥合数字鸿沟是全球共同的紧迫任务。数据显示，全球仍有近30亿人没有接入互联网，其中大多数来自发展中国家。作为全球最大的发展中国家和网民数量最多的国家，中国坚持以构建网络空间命运共同体理念为指引，同国际社会一道，加强团结协作，推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间，让互联网的发展成果更好地造福全人类。

与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与30个国家签署电子商务合作谅解备忘录，与18个国家和地区签署《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》，与非洲国家共同制定实施“中非数字创新伙伴计划”， 与东盟国家共同建设中国—东盟信息港，建立中国—中东欧国家、中国—中亚五国电子商务合作对话机制，推动二十国集团、亚太经合组织、金砖国家、世贸组织等多边框架下的数字经济合作……作为数字经济大国，中国积极参与数字经济国际合作，大力推进信息基础设施建设，为全球数字经济发展作出重要贡献。

过去10年中，中国企业建设了非洲一半以上无线站点及高速移动宽带网络，累计铺设超过20万公里光纤，服务超过9亿非洲人民，帮助非洲国家弥合数字鸿沟。肯尼亚总统鲁托表示，点击一次按钮，就能跨越不同大陆间的距离，这是数字时代带来的无尽机遇。弥合数字鸿沟，迎接数字经济的愿景，必须要有坚实的设施基础，共建“一带一路”倡议框架下的合作将更好提升非洲的经济活力。

中国和东盟跨境电商发展加速了东南亚国家的数字经济增长，创造了众多就业、创业机会；中国与巴西、厄瓜多尔等国开展数字技术创新合作，助力亚马孙雨林生态系统以及海洋生态环境保护；从促进智慧农业发展到推动跨境电商贸易，再到启动数字人才培训，中非数字合作惠及广大非洲人民……一张张当地民众的质朴笑脸，一个个互利共赢的发展故事，映照着中国为推动数字互联互通付出的努力，折射出构建网络空间命运共同体的时代价值。

世界互联网大会国际组织成立，是顺应信息化时代发展潮流、深化网络空间国际交流合作的重要举措；举办亚太经合组织数字减贫研讨会，为亚太地区消除贫困事业作出积极贡献；打造“中国联合展台在线平台”等网上文化交流平台，促进文明交流互鉴……中方致力于搭建开放合作的桥梁，与各方共享互联网发展成果。阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示，中国抓住新业态带来的新机遇，拓展与其他国家数字经济、电子商务、健康产业等领域合作，中国的努力是为了“不让任何一个国家在数字经济大潮中掉队”。

努力让各国共同参与改善网络空间的事业

网络空间关乎人类命运，网络空间未来应由世界各国共同开创。当今世界，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显，网络霸权主义对世界和平与发展构成新的威胁。实践证明，中国不仅是构建网络空间命运共同体的积极倡导者，更是坚定践行者、有力引领者。关于全球互联网发展治理的中国经验、中国智慧和中国方案，为国际社会加强对话交流、深化务实合作提供重要指引。

为持续深化网络安全合作，中方提出《全球数据安全倡议》，为讨论制定全球数据安全规则提供蓝本；同阿拉伯国家联盟、中亚五国发表《中阿数据安全合作倡议》《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》，推动发展中国家在携手推进全球数字治理方面迈出重要一步。从发布《网络空间国际合作战略》到发布《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》，从签署《二十国集团数字经济发展与合作倡议》到建立中俄信息安全磋商机制、中欧网络工作组机制、中国—东盟网络事务对话机制等，中国积极推动网络空间互联互通、共享共治，致力于网络空间和平发展、合作共赢。

人工智能是人类发展的新领域，带来重大机遇，也伴随着难以预知的风险挑战。10月，中国提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理的中国方案。长期关注和研究人工智能治理问题的巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，这一倡议通过倡导信息交流和技术合作，有助于建立更加强大和有弹性的全球人工智能生态系统，能保障人工智能创造的价值和利益得以公平分配。“中国提出的加强面向发展中国家国际合作与援助的倡议至关重要，这一积极主动的做法有助缩小人工智能技术领域的全球差距。”林斯说。

中方倡导文明互鉴，构建更加平等包容的网络空间。一方面，加强网上交流对话，促进各国人民相知相亲，推动不同文明包容共生，更好弘扬全人类共同价值;另一方面，加强网络文明建设，促进优质网络文化产品生产传播，充分展示人类优秀文明成果，积极推动文明传承发展，共同建设网上精神家园。

中阿电子图书馆项目以共建数字图书馆的形式，面向中国、阿盟各国提供中文和阿拉伯文自由切换浏览的数字资源和文化服务。中国联合日本、英国、西班牙、泰国等国教育机构、社会团体，共同发起“中文联盟”，为国际中文教育事业搭建教学服务及信息交流平台。2020年6月上线的“中国联合展台在线平台”，集信息发布、展览展示、版权交易、互动交流等于一体，成为各国视听机构、视听节目和技术设备展示交流平台。2021年5月，中国联合法国相关博物馆举办“敦煌学的跨时空交流与数字保护探索”线上研讨会，共同探索法藏敦煌文物的数字化保护与传播的新方向、新模式、新方案……

信息革命时代潮流浩荡前行，网络空间承载着人类对美好未来的无限憧憬。构建网络空间命运共同体是一个持续的开放进程，既不可能一蹴而就，也不可能依靠某一国或者某一方的力量独自实现。它需要国际社会各方持续的共同努力，在尊重各国主权的基础上，共谋福祉，共迎挑战。中国愿同国际社会一道践行共商共建共享的全球治理观，让数字文明发展成果更好造福各国人民，共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段，共同创造人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2023年12月24日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)