新华社联合国12月22日电（记者王建刚）联合国安理会22日以13票赞成、2票弃权的结果通过第2720号决议，要求“立即、安全和不受阻碍地向整个加沙地带的巴勒斯坦平民直接提供大规模人道主义援助”，并“为持续停止敌对行动创造条件”。

决议要求冲突方允许并为使用所有通往整个加沙地带的可用路线提供便利，立即无条件释放被扣押人员，满足所有被扣押人员的医疗需求，并向加沙地带提供满足必要人道需求的燃料。决议还要求联合国秘书长任命一名“高级人道主义和重建协调员”。

决议重申安理会坚定不移地致力于“两国方案”的愿景，强调在巴勒斯坦权力机构下统一加沙地带和约旦河西岸的重要性。

当天，美国和俄罗斯对这项由阿拉伯联合酋长国提交的决议草案投了弃权票。投票前，美国否决了由俄罗斯提出的一项关于呼吁恢复原草案中“暂停敌对行动”措辞的修正案。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在投票后表示，中方对安理会表决通过这项决议表示欢迎。实现停火仍是压倒一切的前提。中方愿同安理会其他成员一道，继续推动安理会及时采取进一步负责任、有意义的行动，继续为早日平息加沙战火、切实落实“两国方案”、实现中东和平稳定作出不懈努力。

本月8日，美国否决了安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案，多国对此表示失望和遗憾。第2720号决议最初案文呼吁在加沙地带“紧急和可持续地停止敌对行动”，并赋予联合国更多控制权，以控制向加沙地带运送援助物资的过程。外交消息人士向媒体表示，美国对上述内容表示反对。安理会成员在过去一周内对草案相关内容进行了长时间磋商，但由于美国反对，对该决议草案的表决被四次推迟。

(责编：苏缨翔、贾文婷)