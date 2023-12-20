泰南首条500千伏输电线路助推区域发展

人民网博他仑12月19日电（记者白元琪）12月19日，泰国下南部首条500千伏童宋输电线路北段竣工仪式在博他仑府举行。中国驻宋卡总领馆吴冬梅总领事、博他仑府行政自治机构主席韦素特、泰国电力公司工程部主任布恩马、河南送变电建设有限公司国外工程公司经理臧鹏、洛士利集团副总裁帕努等嘉宾出席并致辞。

泰国500千伏童宋输电项目，北起洛坤府童颂变电站，南到宋卡府，线路全长210千米。中国国家电网河南送变电建设有限公司承建这条线路的北段，该段线路长达105千米，途经洛坤府和博他仑府。

“泰国自然资源丰富，中国拥有庞大的市场和强大的制造业基础，在基础设施建设方面尤其突出，双方互利合作的机会众多，尤其是在‘一带一路’框架下，两国携手发展具备良好的条件与基础。”吴冬梅总领事在致辞中表示，童宋项目的建设历经项目物资采购与施工面临等多重困难，但是双方同心协力，精诚合作，顺利完成此项工程。

“泰国和中国领导人共同强调加强两国旅游合作，扩大双边资源贸易，尤其是在大米和水果等领域的合作。”韦素特说。“为了促进经济贸易的健康发展，电力基础设施建设显得尤为关键。这一输电项目的实施被寄予厚望，希望它能成为经济繁荣的催化剂。期望该项目能进一步推动两国间紧密的合作，为互惠互利的友好关系打下坚实基础，共同实现发展的愿景。”

据介绍，童宋项目全段预计于明年竣工，届时将显著提升泰国南部地区电力系统的稳定性和可靠性。这一重要基础设施的建成将有效满足该地区不断增长的用电需求，为当地经济和社会发展创造良好条件。该项目的成功实施不仅将改善电力供应状况，还有望成为推动南部地区产业升级和城市化进程的推动力。项目成果将使整个社区受益，为未来提供可靠的能源基础，为泰国南部地区的可持续发展奠定坚实基础。

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