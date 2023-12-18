实现各自国家百年奋斗征程和构建具有战略意义的中越命运共同体，呼唤更多中越友好征程的领跑者

“中越友好的根基在人民、未来在青年。”近日，中共中央总书记、国家主席习近平在河内同越共中央总书记阮富仲共同会见中越两国青年和友好人士代表。习近平总书记同他们亲切交流并发表热情洋溢的重要讲话，回顾两国风雨同舟、守望相助的峥嵘岁月，介绍两国初心如磐、合作共赢的成就，展望两国前途相关、命运与共的前景，勉励两国青年同做中越友谊的传承者、争当亚太振兴的参与者、敢为人类进步的开拓者，为构建具有战略意义的中越命运共同体、夯实两党两国关系民意基础指明方向。

中越两国人民在争取国家独立和民族解放斗争中并肩战斗，在社会主义革命和建设事业中相互支持，始终守望相助、风雨同舟，结下了“同志加兄弟”情谊。胡志明主席在中国开展革命活动长达12年，洪水将军投身广州起义，参加中国红军长征；在越南抗法、抗美救国斗争中，1400多名中国将士英勇牺牲；广西桂林南溪山医院救助了5000多名受伤的越南战士，育才学校为越南培养了1万多名学生……习近平总书记深情讲述中越两国人民在追求各自国家独立和民族解放事业进程中结下的深厚情谊，令与会人士深受感动。两国青年和友好人士一致认为，由毛泽东主席、胡志明主席等老一辈领导人亲手缔造和精心培育的“同志加兄弟”传统友谊是两国人民的宝贵财富，必须继承好、维护好、发扬好。

建立全面战略合作伙伴关系15年来，中越两党坚持以人民为中心，大力推进互利合作，给两国人民带来实实在在的利益。新时代以来，中越两党总书记实现三轮互访，有力引领中越关系健康稳定发展。两党总书记亲自关心推动两国民间友好交往，让两国传统友谊不断焕发出新的光彩。中国长期是越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴国；荔枝、榴莲、火龙果等越南优质农产品大量销往中国；中国企业承建的河内轻轨2号线，已经累计载客近2000万人次；中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区成功试运营；中国全国政协和越南祖国阵线中央暨边境省份友好交流、中越边民大联欢等活动开展得有声有色；中国传统经典名著在越南家喻户晓，中国当代影视作品也深受越南民众喜爱；越南流行歌曲在中国社交媒体传播，越南歌手在中国综艺节目中收获大批中国“粉丝”……富有成效的交往和合作增进了两国民心民意相通，日益密切的人文交流汇聚成中越友好交往的奔涌长河。

中越双方宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，开启了中越两党两国关系发展新阶段。这是双方从振兴世界社会主义和实现中越两国长治久安出发作出的重大战略决策，深深植根于中越传统友好，符合两国人民共同利益和共同愿望。习近平总书记对两国青年提出三点希望：同做中越友谊的传承者，为构建具有战略意义的中越命运共同体贡献力量；争当亚太振兴的参与者，为亚太地区长治久安添砖加瓦；敢为人类进步的开拓者，为构建人类命运共同体不懈奋斗。这是着眼实现各自国家百年奋斗征程和构建具有战略意义的中越命运共同体，着眼建设和谐繁荣的亚太地区、推动全球发展进步的殷切期望。中越双方代表表示，两国青年将传承弘扬“同志加兄弟”的传统友谊，密切交往交流，加强互学互鉴，深化互信友谊，实现两位总书记提出的“民意基础更牢”的目标，为构建中越命运共同体作出积极努力和贡献。

中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。实现各自国家百年奋斗征程和构建具有战略意义的中越命运共同体，呼唤更多中越友好征程的领跑者。中越双方赓续传统友谊，加强友好交流，将筑牢中越命运共同体民意基础，为人类和平与进步事业作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年12月18日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)