人民网雅加达12月12日电 （记者李培松）12月12日上午，中国驻登巴萨总领事朱兴龙一行赴位于印尼巴厘岛的巴陵康孔子学院考察，受到伽内什师范大学副校长格德·拉斯本热情接待。布勒冷县青少年教育文化局局长梅迪、实验教育基金董事凯图特、实验小学校长尼约曼及巴陵康孔子学院中方院长朱敏霞、外方院长普图等参加了由格德·拉斯本主持的教育合作会谈。此次会谈旨在支持当地青少年教育事业的发展与文化交流，弘扬中印尼友好合作精神。

会谈现场。巴陵康孔子学院供图

朱兴龙指出，中印尼两国已经发展为全面战略伙伴关系，这将惠及两国人民，促进共同发展。中国信阳师范大学与印尼伽内什师范大学合作共建巴陵康孔子学院是两国友好关系的体现，也是两国人民增信互利的桥梁。希望通过学习中文，让印尼青年学生更好地了解中国文化、历史和传统，进一步加深中印尼两国人民之间的友谊。

梅迪表示，非常感谢巴陵康孔子学院为布勒冷县中小学提供汉语课程，这对于印尼青少年教育事业意义重大。我们将与巴陵康孔子学院携手打造中小学汉语课堂，为辖区的中、小学生提供更多的汉语学习机会。汉语作为一门重要的国际语言，不仅有助于学生们开阔视野，还将为他们未来的职业发展带来更多可能性。

格德表示，伽内什师范大学将与当地教育部门深入合作，全力支持巴陵康孔院的各项工作。他认为汉语不仅是一种语言技能，更是连接不同文化、促进全球交流的重要桥梁。

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