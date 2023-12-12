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中韩友好合作奖颁奖仪式在首尔举行

2023年12月12日21:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔12月12日电 （记者张悦）11日，由中国驻韩国大使馆和韩中友好联合总会共同主办的中韩友好合作奖颁奖仪式在首尔举行。中国驻韩国大使邢海明向仁川市教育监都成勋、韩中法学会等韩各界共16个团体及个人颁奖。韩国国会议长金振杓视频致辞。韩中友好联合总会会长禹守根等出席活动。

邢海明表示，中韩是搬不走的近邻，分不开的伙伴，两国守望相助、友好交往的历史源远流长。尽管当今国际地区形势愈发复杂，中韩关系面临诸多挑战，但双方锚定友好合作的大方向没有变。不久前，中共中央政治局委员、外交部长王毅同韩国外长朴振举行会晤，确认了中韩战略合作伙伴关系定位。中方愿同韩方一道，共同努力推动中韩关系健康稳定发展。希望韩各界杰出友好人士，继续担负起促进两国友好的崇高使命，推动双方各领域交流合作不断向前，助力中韩乃至世界和平繁荣。

金振杓在视频致辞中表示，韩中两国是重要近邻、朋友和伙伴。建交以来，两国关系取得全面性飞跃式发展。去年，韩国国会成立了韩中议员联盟，有效促进了韩中关系发展和两国立法机构交流。谚语有云：“朋友旧的好，衣服新的好”。期待两国作为朋友，将相互信赖和友好合作关系进一步发展成熟。

禹守根表示，韩中都有“远亲不如近邻”的谚语。韩中是近邻，理应友好相处。在当前两国关系面临一定困难的情况下，双方更应加强在文化、青年、民间等各领域的友好交往，帮助两国克服困难，消除误解。“作为民间团体负责人，我将继续致力于韩中民间合作交流，为两国乃至东北亚地区的共同繁荣发展作出贡献。”

(责编：苏缨翔、吴成良)

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