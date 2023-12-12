人民网记者 任皓宇 张志文 李红梅

“中国可再生能源发展迅速，阿联酋正在积极推动能源转型，很多中国企业参与到这一进程中，提供重要助力。”阿联酋气候变化和环境部部长玛丽亚姆近日在接受人民网记者专访时表示，阿中友好关系牢固，各领域合作空间广阔，双方携手可为全球应对气候变化、促进可持续发展作出更大贡献。

图为阿联酋气候变化和环境部部长玛丽亚姆。受访者供图

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）进入谈判关键阶段，玛利亚姆告诉记者，在COP28开幕当天，大会就启动损失与损害基金达成一致，这说明只要各方合作努力，应对气候变化行动就能取得更多成果。她说，应对气候变化重要的是要采取切实行动。从生物多样性保护到清洁能源发展，中国推动可持续发展的经验值得借鉴。“期待阿中携手为应对气候变化作出积极贡献。”

玛利亚姆曾多次到访中国，近年来中国生态文明建设取得的突出成就给她留下深刻印象。玛利亚姆告诉记者，每次到访不仅让她看到中国发展取得的显著成就，也让她感受到中国生态环境发生的明显改善。“中国地域广阔，生态系统类型丰富，在发展过程中积累了很多有益经验。尤其是在生物多样性保护方面，中国也处于领先地位。”玛利亚姆说，中国行动、中国方案正在助力推进生物多样性保护全球进程向前发展。

当前，阿联酋正积极采取行动，力争到2050年实现温室气体净零排放。不久前，由中国企业总承包的全球最大单体光伏电站——阿联酋艾尔达芙拉光伏电站全面竣工。该光伏电站可供20万户居民用电，每年将减少碳排放240万吨，使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上。“从艾尔达芙拉光伏电站到马克图姆太阳能公园再到示范风电项目，一大批中国工程师、中国企业参与到阿联酋能源转型进程中。”玛利亚姆说，中国推进可再生能源发展的努力，大大降低了全球可再生能源利用成本，有效推动了可再生能源在世界范围内的发展。

“阿联酋在推进净零排放战略过程中，将重点关注能源、工业、交通、建筑、农业等领域，这和‘一带一路’倡议合作领域高度契合。”玛利亚姆说，阿联酋区位优势突出，基础设施条件好，阿中共建“一带一路”有利于双方实现共赢。“‘一带一路’建设有利于增进互联互通，推动贸易畅通，为各方搭建起广泛受益的开放合作平台，意义深远重大。”

(责编：苏缨翔、吴成良)