新华社东京12月12日电 日本宇宙航空研究开发机构12日说，在今年7月份的试验中新型固体燃料火箭“埃普西隆S”第二级发动机发生爆炸的原因是，火箭内部点火装置的金属部件发生部分熔融。

7月14日，“埃普西隆S”火箭第二级发动机在日本秋田县能代火箭试验场进行燃烧试验时发生爆炸。爆炸导致试验场的燃烧试验楼及内部设备损坏，但未造成人员伤亡和第三方财产损失。

日本宇宙航空研究开发机构12日在文部科学省召开的专家会议上报告了事故原因。综合日本共同社和时事社等媒体报道，某些原因导致火箭内部点火装置的金属部件在点火后被过度加热，发生部分熔融。分散的熔融物进入覆盖发动机的外壳和推进剂之间的缝隙，损伤了外壳与推进剂之间的隔热材料，造成发动机外壳温度在点火后超过安全范围，最终引发爆炸。

正在研制的“埃普西隆S”是小型固体燃料火箭“埃普西隆”的改良版。“埃普西隆S”全长约27米，太阳同步轨道发射能力超过600千克，近地轨道发射能力超1.4吨。

据报道，日本宇宙航空研究开发机构今后将采取对策提高部件耐热性，并再次进行燃烧试验。

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