新华社联合国12月11日电（记者王建刚）联合国11日为2024年人道主义援助活动发起464亿美元的募捐呼吁，以重点帮助全球近1.81亿面临灾难性饥饿、大规模流离失所和疾病的群体。

联合国负责人道主义事务的副秘书长、紧急救援协调员马丁·格里菲思当天在发布《2024年全球人道主义状况概览》时说：“截至目前，今年的捐款已达200亿美元，但这仅是所需资金的三分之一。如果不能在2024年提供更多帮助，人们将为此付出生命的代价。”

格里菲思在介绍联合国人道主义工作者为来年设定的目标时说，尽管全世界有3亿人需要援助，但人道主义应对工作将只能针对其中近1.81亿最有需要的人群。与2023年所需的570亿美元相比，为2024年提出的募捐目标大幅减少。他呼吁各个机构采取具有针对性和决断力的工作方法，以实现其援助目标。

格里菲思强调，除资金紧缺外，人道主义工作者以及他们所援助人群的安全同样至关重要。

联合国最新发布的《2024年全球人道主义状况概览》确定了三个推升需求的关键驱动因素：不断加剧的冲突、正在恶化的全球经济形势以及日益严峻的气候紧急情况。

(责编：苏缨翔、吴成良)