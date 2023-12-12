新华社北京12月12日电 美国国务院发言人马修·米勒11日表示，期望以色列方面使用美国援助的军火时恪守人道主义法律。

这张以色列国防军12月10日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

美国政府上周援引《武器出口控制法》，绕过国会，批准向以色列紧急提供大约1.4万发坦克炮弹，金额近1.1亿美元。

在国务院11日的例行记者会上，有记者问米勒，对以最新军援是否符合美国今年年初出台的武器出口新政，即如果美国政府判断接收方可能把美制武器用于攻击平民等违反国际人道主义法的行动，将不会提供武器。米勒回应称，美方“预期”武器接收方“将完全遵守国际人道主义法和战争法，以色列也不例外”。

米勒称美方并不清楚以军在加沙地带军事行动中使用美制武器的具体情况，只是认为“以色列在最大限度减少对平民伤害方面可以做得更多”。

这张以色列国防军12月10日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带进行军事行动。新华社发

路透社援引一些美国官员的话说，美方无意对援助以色列设定条件。

另外，美国《华盛顿邮报》11日披露，本轮巴以冲突中，以军对黎巴嫩南部地区发射美制白磷弹，造成9名平民受伤。

米勒和美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比分别回应道，美方关注相关报道，将了解更多信息。

12月7日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，巴勒斯坦人查看遭以军袭击后的建筑废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

根据加沙地带卫生部门11日发布的数字，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队在加沙地带的军事行动已造成超过1.82万名巴勒斯坦人死亡、4.9万余人受伤。

本月8日，美国一票否决了联合国安理会一份旨在推动实现巴以人道主义停火的决议草案。（惠晓霜）

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