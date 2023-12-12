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阿联酋颁发首届“金故事奖”

2023年12月12日16:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月12日 （记者张志文）12月10日，为期一周的阿联酋2023迪哈夫拉图书节落下帷幕。本次活动以“弘扬文化遗产”为主题，由阿联酋阿布扎比阿拉伯语言中心主办。图书节期间，举行了阿联酋首届“金故事奖”颁奖仪式，来自阿联酋、摩洛哥、埃及、法国等国作家和艺术家分获“金故事奖”的6个奖项。

“金故事奖”由阿布扎比阿拉伯语言中心创办，旨在弘扬阿拉伯语讲故事的传统文化，鼓励包括民间故事和传说等非物质文化遗产的传承发扬。据介绍，首届“金故事奖”评选共收到来自22个国家的超过983项提名。

阿布扎比阿拉伯语言中心主席阿里·本·塔米姆指出，该中心致力于持续推动文化发展，提升阿联酋文化创造力。“‘金故事奖’作为具体举措之一，鼓励具有创造力的故事作家展示他们的创作，丰富本地图书资源，激发读者想象力，拓宽民众的知识视野。”

本届图书节还举办了诗歌之夜、特色文化研讨会等400余场文化活动，并首次专门为12岁以上的青少年举办了“青年角”活动，旨在推动他们增进对前沿领域的知识了解和创新能力。

(责编：于洋、常红)

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