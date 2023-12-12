人民网华沙12月12日电 （记者李增伟、禹丽敏）当地时间12月11日，波兰众议院以248票支持、201票反对的结果选举前总理、欧洲理事会前主席图斯克为新一届政府总理。

据波通社报道，莫拉维茨基当天在众议院发表了施政演说。在随后进行的信任投票中，他所领导的政府获得190票支持、266票反对。根据波兰宪法规定，由于莫拉维茨基政府未能通过信任投票，众议院将选举新总理组阁。

在众议院当晚举行的总理选举投票中，图斯克以248票支持、201票反对的结果当选。根据众议院议程安排，图斯克政府将于12日向众议院提交施政计划，并接受信任投票。如通过信任投票，预计图斯克政府将于13日宣誓就职。

波兰众议院共有460个席位。在10月15日举行的议会选举中，法律与公正党继续保持众议院第一大党地位，但只获得众议院的194席，未能超过半数席位，失去独立执政资格。由公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党组成的反对联盟总共获得248个席位。波兰总统杜达11月初宣布，根据议会传统，赢得议会选举的政党首先获得组阁机会，他决定将组阁任务交给来自法律与公正党的莫拉维茨基。莫拉维茨基政府于11月27日宣誓就职，按规定需在14天内接受众议院信任投票。

(责编：于洋、刘慧)