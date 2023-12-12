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秘密资金丑闻发酵  岸田内阁支持率逼近“下台水域”

2023年12月12日13:55 | 来源：新华网
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新华社北京12月12日电 日本一项最新民调结果显示，首相岸田文雄所领导内阁的民意支持率跌至22.5%，逼近20%以下的“下台水域”。针对执政党自由民主党近期曝出的秘密政治资金丑闻，逾九成受访者认为自民党应对不力。

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

9月13日，日本首相岸田文雄（前排中）在东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

日本富士新闻网9日至10日对1035名日本成年人展开意向调查，让他们评价岸田内阁的施政表现。11日公布的民调结果显示，岸田内阁支持率降至22.5%，较上月同类调查下跌5.3个百分点；不支持率升至71.9%，较上月增加3.1个百分点。

在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，则被视为陷入“下台水域”。

这项民调显示，围绕自民党最大派系“安倍派”设有秘密政治资金、以回扣方式分发给派系内部分议员的丑闻，93.2%的受访者表示自民党及其派系的应对方式“有很大问题”或“有些问题”；87.7%的受访者认为岸田文雄作为自民党总裁对这一丑闻“负有很大责任”或“负有责任”。

当被问及“希望岸田文雄担任首相到何时”时，40.5%的受访者表示希望他“尽快辞职”，46.3%希望他“担任至明年9月自民党总裁任期结束”。对于岸田政府的经济政策，约75%的受访者表示“不期待”。

这项民调还显示，关于“谁最适合担任下一任首相”的问题，支持率排名前三位的人选分别是自民党前干事长石破茂、前环境大臣小泉进次郎和现任数字大臣河野太郎。岸田文雄排到第7位。

日本多家媒体10日援引消息人士的话报道，岸田文雄计划近期改组内阁并调整自民党高层人事，撤换“安倍派”高官。岸田文雄11日对媒体记者表示，为重获民众信任，将在“适当时机采取合适的应对措施”。（张旌）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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